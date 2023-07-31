Şaşırtıcı gerçeği uzmanlar açıkladı: Soğanı kolye gibi boynunuza asarsanız...

Yemeklerde ve salatalarda çokça tercih edilen, restoranların vazgeçilmez yan ürünü ve mutfakların yıldızı soğanın insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Doğal bir antioksidan olan soğanın düzenli tüketilmesi vücudu yenilerken aynı zamanda tepeden tırnağa bakımı da destekliyor. Uzmanların sürekli olarak tüketilmesi gerektiğinin altını çizdiği soğan, farklı kullanımları ile de sağlıklı günler sunuyor.