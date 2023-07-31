Şaşırtıcı gerçeği uzmanlar açıkladı: Soğanı kolye gibi boynunuza asarsanız...
Düzenli tüketimi ile sayısız fayda sunan soğanı bu şekilde kullandığınız zaman faydalarına çok şaşıracaksınız. Soğanı boynunuza astığınızda bakın neler oluyor...
Yemeklerde ve salatalarda çokça tercih edilen, restoranların vazgeçilmez yan ürünü ve mutfakların yıldızı soğanın insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Doğal bir antioksidan olan soğanın düzenli tüketilmesi vücudu yenilerken aynı zamanda tepeden tırnağa bakımı da destekliyor. Uzmanların sürekli olarak tüketilmesi gerektiğinin altını çizdiği soğan, farklı kullanımları ile de sağlıklı günler sunuyor.
Soğanın en şaşırtıcı kullanım çeşidi ise uzmanlar tarafından açıklandı. Meğer soğanın dilimlenmesi ve bu dilimlerin bir ip yardımı ile kolye misali boyna asılması da faydalıymış. Göğüs bölgesi hizasına gelen soğan bu bölgede kolye gibi bekletildiği zaman faydalarını sunuyor. İş soğanın boyna asılmasının şaşırtıcı faydaları:
Akciğerleri rahatlatır: Soğanın boyna asılması ve bu şekilde nefes alınıp verilmesi soğanın içerdiği koku partiküllerinin akciğeri ve solunum yolunu temizlemesine yardımcı olur. Bu da astım gibi solunum sorunlarından zaman içerisinde tamamen kurtulmaya yardımcı olur.
Sinüsleri açar: Soğanın içerdiği doğal sağlıklı koku sayesinde sağlıklı bi yaşamın önünde engel loan sinüzit hastalığına da doğal çare bulmuş oluyorsunuz. Doğal partikülleri sayesinde soğan sinüsleri rahatlatıyor. bu da baş ağrısı ve akıntı gibi şikâyetlere büyük ölçüde azalma sağlıyor.