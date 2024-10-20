Salgın Pik Yaptı, Uzmanlar Uyardı! Üç Virüs Birden Kol Geziyor

Havaların soğumaya başlamasıyla beraber soğuk algınlığı vakaları yaygınlaşırken, solunum yolu enfeksiyonları da artış gösterdi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, bu ayın başından beri salgının pik yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Alpay Azap

'HASTALARIN ÇOĞUNDA 3 VİRÜSTEN BİRİ VAR'

Gazete Oksijen'den Talia Boşnak'ın haberine göre, hastanelere başvuran kişilerin yüzde 60’ına test yapıldığını belirten Prof. Dr. Alpay Azap, “Yüzde 60’ın yüzde 40’ı, yani yüzde 25 oranında hastada sonuç pozitif oluyor, bir virüs bulunuyor. Kalanında, hastanın geç gelmesi ya da laboratuvarın virüsü tanımlayamaması gibi sebeplerle virüs bulunmuyor. Virüs bulunan hastaların ise yarısından biraz fazlası, yüzde 15’i Kovid, yaklaşık yüzde 5 Rhinovirüs gibi nezleler ve yüzde 5 influenza” diye konuştu.

'RİSK GRUBUNDA OLMAYANLARA İLAÇ VERMİYORUZ'

Kovid ve grip benzeri hastalıkların birbirinden ayırt edilmesinin çok zor olduğunu söyleyen Azap, şu bilgileri paylaştı:

“Rhinovirüs genelde nezle ve soğuk algınlığı gibi seyrediyor. Bu sebeple daha ayırt edici. Öte yandan, risk grubunda olmayanlarda virüse karşı ilaç vermiyoruz. Ateş düşürücü, ağrı kesici gibi semptomatik tedaviler uyguluyoruz. Fakat risk grubunda Kovid için bakanlığın da verdiği Molnupiravir ilacını kullanıyoruz.”

Kaynak: Gazete Oksijen