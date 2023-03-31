Sahurda tok tutan yiyecekler: Bunları yiyen tüm gün acıkmıyor
Ramazan ayı boyunca doğru ve dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. Sahurda uzun süre tok tutan yiyecekler daha rahat oruç tutmanıza yardımcı olabilir. Sahurda ne yesem diye düşünenler sahurda tok tutan bu yiyecekleri tercih edebilir...
Ramazana ayında 'Sahurda ne yenilir?' sorusu en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Sahurda pratik tariflere yönelen kişiler uzun süre tok tutacak gıdaları aratıyor. Uzmanlar sahurda yenilmesi gereken doğru gıdaları paylaşarak önerilerde bulunuyor.
Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.
Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip hurma aslında en masum tatlı. İçinde doğal şekerler barındıran hurmanın tek bir tanesiyle tatlı krizlerinin önüne geçebilir ve kendinizi uzun süre doymuş hissedebilirsiniz.
Yine lif ve protein açısından oldukça zengin olan bir besinde sıra: Yulaf ezmesi. Yulaftaki karbonhidratlar vücut tarafından çok daha geç yakıldığı için sizi tok tutuyor ve kan şekerinizi düzenliyor.