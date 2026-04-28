Sağlıkta Yerli Devrim: Hepatit A Aşısında Yeni Dönem Başladı

Sağlık Bakanlığı, yerli aşı üretim kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Dünya Aşı Haftası kapsamında yapılan açıklamaya göre, Hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamaları ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilerek 81 ildeki sağlık kuruluşlarında vatandaşların kullanımına sunuldu.

SUÇİÇEĞİ VE KUDUZ SIRADA

Bir yılı aşkın süredir teknoloji transferi yoluyla yürütülen yerelleşme çalışmaları meyvesini verdi. Bakanlık, sadece Hepatit A değil, suçiçeği ve özellikle kuduz aşısı başta olmak üzere, çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan tüm aşıların Türkiye’de üretilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

13 HASTALIĞA KARŞI ÜCRETSİZ KORUMA

Türkiye’de yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında, difteriden çocuk felcine, kızamıktan Hepatit B’ye kadar toplam 13 hastalığa karşı sistematik aşılama yapılıyor. Geçtiğimiz yıl devreye alınan "altı bileşenli karma aşı" ile çocuklara daha az enjeksiyonla daha geniş koruma sağlanırken, yerli üretim Hepatit A aşısı ile bu programın sürdürülebilirliği güçlendirilmiş oldu.

HASTALIK ORANI AVRUPA’NIN ALTINDA

Hepatit A aşısının 2012 yılında ulusal takvime eklenmesiyle birlikte Türkiye'deki vaka sayıları dünya genelindeki en düşük seviyelere gerileyerek Avrupa ortalamasının altına düşmüştü. Yerli üretim hamlesiyle birlikte bu başarının kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA