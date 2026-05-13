Sağlıkta Yeni Dönem: 3,5 Milyon Dolarlık Yatırımla 'Check-Up' Bitti, 'Check-Forward' Başladı

Sağlıklı yaş alma ve uzun yaşam (longevity) trendi, ileri teknoloji ve yapay zeka entegrasyonuyla sağlık yatırımlarına yeni bir yön veriyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun 50 yıllık sektörel deneyimi, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nin 21. katında hayata geçirilen özel konseptli Longevity bölümüyle kurumsal bir yapıya kavuştu. İlk etapta 3,5 milyon doların üzerinde bütçeyle hayata geçirilen bu stratejik yatırımın, zincirin diğer hastanelerine de taşınarak büyütülmesi hedefleniyor.

'CHECK-UP DÖNEMI BİTTİ, CHECK-FORWARD BAŞLADI'

Ekonomist'ten Talip Yılmaz'ın köşesinde aktardığı bilgilere göre, klasik sağlık taramalarının ötesine geçen bu yenilikçi model, koruyucu tıp ve kişiselleştirilmiş sağlık yönetimini temel alıyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun 'check-up dönemi bitti, check-forward başladı' yaklaşımı da bu modelin temel felsefesini oluşturuyor. Sistemin felsefesini açıklayan Prof. Dr. Müftüoğlu, modern tıbbın artık hastalıkları bekleyen değil, geleceği yöneten bir yapıya dönüştüğünü vurguladı.

Müftüoğlu, yeni yaklaşımı şu sözlerle özetledi:

"Artık mesele daha uzun yaşamak değil, daha iyi yaşamak. Modern tıp, hastalığı bekleyen değil, geleceği yöneten bir modele dönüşüyor. Tıp yön değiştiriyor. Medicana Longevity’de kardiyovasküler risk analizlerinden metabolik ölçümlere, hücresel yenilenmeyi destekleyen uygulamalardan sağlıklı yaş alma protokollerine uzanan kişiselleştirilmiş bir değerlendirme modeli sunuyoruz. Longevity alanında dünyada öne çıkan bilimsel eğilimleri, Türkiye’de kurumsal sağlık çatısı altında erişilebilir hale getiriyoruz. Özetle şunu söyleyebilirim: Artık tıp, hastalığı bekleyen bir yapı olmaktan çıkıyor. Biz de burada, hastalık ortaya çıkmadan önce onu anlamaya çalışan bir sistem kuruyoruz."

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu

YAPAY ZEKA İLE 30 SANİYEDE TEMASSIZ ANALİZ

Merkezde kullanılan ileri teknolojiler arasında en dikkat çekeni "sihirli ayna" adı verilen yapay zeka sistemi oldu. Bu teknoloji sayesinde hastaların tansiyon, şeker ve kalp gibi hayati fonksiyonlarına ait temel veriler, 30 saniyeden kısa bir sürede tamamen temassız olarak analiz edilebiliyor. Veriyi merkeze alan sistem, bireyleri uzun vadeli bir takip mekanizmasıyla izliyor.

YATIRIM ZİNCİRİN DİĞER HALKALARINA YAYILACAK

Projenin sadece bir başlangıç olduğunu belirten Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Oğuzhan Cücü, Türkiye'de ilk kez bir hastane çatısı altında bu büyüklükte bir yapının kurulduğuna dikkat çekti.

Sağlık sisteminin geleceğini bu modelde gördüklerini ifade eden Cücü, yatırımın genişleme planını şu sözlerle paylaştı:

"Medicana Zincirlikuyu’da kurduğumuz Longevity Bölümü için 3,5 milyon doların biraz üzerinde bir yatırım yapıldı. Türkiye’de ilk kez bir hastane bünyesinde bu kapsamda bir yapı kuruluyor. Biz burada sadece bir klinik kurmadık; veriyi merkezine alan, bireyi uzun vadede takip eden bir sistem inşa ettik. Amacımız, insanlara güvenilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir sağlık yaklaşımı sunmak.

Biz bu yapıyı bir son nokta olarak görmüyoruz. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde bu sistemin Medicana bünyesindeki diğer hastanelere de yayılması planlanıyor. Çünkü bu yaklaşımın sağlık sisteminin geleceğinde önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. Burada başlayan longevity bölümümüzün zaman içinde grubumuzun diğer lokasyonlarında da örneğin Medicana Bursa, Medicana İzmir ve Medicana Ankara’da da devam edecek."

Kaynak: Ekonomist