Susamın Hayat Kurtaran, Yaşamı Uzatan Mucizesi!

Şanlıurfa'nın gözdesi sarı susam, Japonlar için oldukça değerli. Japonların suşi ve salatalarında kullandıkları sarı susam, faydalarıyla da öne çıkıyor.

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Susamın Hayat Kurtaran, Yaşamı Uzatan Mucizesi!

Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında yüzde 62'lik artışla 124,5 milyon dolara çıkardı.

Türkiye'nin susam ihracatındaki yeni hedefi ise 250 milyon dolara ulaşmak.

6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldi.

SUSAMIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kalp Sağlığını Korur: Susam, kalp dostu yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri kolesterolü düşürmeye ve kalp damar hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olur.

Kemikleri Güçlendirir: Susam, kalsiyum ve magnezyum gibi kemik sağlığı için önemli mineraller içerir. Bu mineraller kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur.

Sindirimi Kolaylaştırır: Susam, lif bakımından zengindir. Lif, sindirimi kolaylaştırmaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kansere Karşı Korur: Susam, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kansere karşı korumaya yardımcı olur.

Kan Şekerini Dengeler: Susam, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan magnezyum içerir. Bu nedenle diyabet hastaları için faydalıdır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Susam, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan vitamin ve mineraller içerir.

Lezzet Katar: Susam, salatalara, yoğurda, çorbalara ve yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir.

Susam Yağı: Susamdan elde edilen susam yağı, salata yağları ve pişirme yağları olarak kullanılabilir.

Tahin: Susam, tahinin temel malzemesidir. Tahin ise kahvaltıda ekmek ve pekmezle birlikte tüketilebilir veya tatlılarda kullanılabilir.

Türkiye'de susam yetiştiriciliği en çok Harran Ovası'nda yapılmaktadır. Harran Ovası'nın iklimi ve toprak yapısı susam yetiştiriciliği için oldukça uygundur. Bunun dışında Adana, Mersin, Urfa, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illerde de susam yetiştiriciliği yapılmaktadır.

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