Sağlık Bakanlığı’ndan Hantavirüs Açıklaması: Gemideki 3 Türk Vatandaşına Karantina

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide bulunan 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye’ye getirileceğini açıkladı. Vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir belirti görülmediği ancak tedbir amacıyla karantinaya alınacakları bildirildi.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, Atlas Okyanusu’nda seyreden ve hantavirüs vakaları nedeniyle uluslararası gündeme gelen MV Hondius gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, sağlık durumları yakından takip edilen vatandaşların yarın Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Açıklamada, uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyon halinde yürütülen süreçte vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer, Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yaptıktan sonra tedbir amacıyla karantinaya alınacağını ve tüm sağlık süreçlerinin Bakanlık tarafından yakından izleneceğini bildirdi.

