Sağlık Bakanlığı’ndan Hantavirüs Açıklaması: Gemideki 3 Türk Vatandaşına Karantina

Sağlık Bakanlığı, Atlas Okyanusu’nda seyreden ve hantavirüs vakaları nedeniyle uluslararası gündeme gelen MV Hondius gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, sağlık durumları yakından takip edilen vatandaşların yarın Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Açıklamada, uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyon halinde yürütülen süreçte vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer, Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yaptıktan sonra tedbir amacıyla karantinaya alınacağını ve tüm sağlık süreçlerinin Bakanlık tarafından yakından izleneceğini bildirdi.