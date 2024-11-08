Sağlık Bakanlığı Harekete Geçti: 10 Bebek Ölmüştü! Yenidoğan Yoğun Bakımlara Sil Baştan Düzenleme

Yenidoğan çetesi, bebekleri anlaştıkları hastanelerin yoğun bakımlarına sevk etmiş, SGK'dan talep edilen ilaçları da üçüncü kişilere satmış, pasif ötenazi ile bebeklerin ölümlerine ve engelli kalmalarına neden olmuşlardı.

SGK'den para almak için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin dava süreci devam ederken Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

ÖZEL KOMİSYON KURULDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla geçen haftalarda "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu. Komisyon, Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşuyor. Tamamı profesör olan komisyon üyeleri, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.

NE YAPILACAK?

Bakan Memişoğlu'yla dün bir araya gelen komisyon üyeleri, ülke genelinde yenidoğan yoğun bakım sistemindeki işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemdeki aksaklıkların neler olduğunu tespit edecek.

Bu kapsamda, komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak. Bu çerçevede, özel hastanelere yönelik yeni yapısal reformların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Komisyon üyelerinin çalışmaları ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmalarının daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor.

ACİL VE YETİŞKİN YOĞUN BAKIM KOMİSYONLARI KURULACAK MI?

Bakanlık, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun ardından uzman hekim ve akademisyenlerin yer alacağı, farklı branşlarda da komisyonlar oluşturacak.

Bu kapsamda ilk olarak özel ve kamu hastaneleri ve tıp merkezlerindeki acil servisler ile yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları kurulacak. Ardından ihtiyaçlar doğrultusunda farklı branşlarda da komisyonlar hayata geçirilecek.

Kaynak: AA