Sağlık Bakanlığı Atamalarında Korkunç Tablo, Tercihlerde 34 İl Sıfırı Çekti Hepsi Boş Kaldı

Sağlık Bakanlığı’nın geçen aylarda açıkladığı 2024 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçlarında önemli detaylar dikkat çekti. Kura sonuçlarında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan 34 ilin ve çocuk hastalıkları branşlarının tercih edilmediği ortaya çıktı. Yurtdışına göç etmek için TTB’den iyi hal belgesi alan hekim sayısı ise 2 bin 500’lere ulaştı.

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Sağlık Bakanlığı Atamalarında Korkunç Tablo, Tercihlerde 34 İl Sıfırı Çekti Hepsi Boş Kaldı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçlarını geçen aylarda açıklamıştı. Kura sonucuna göre 2 bin 685 uzman hekim kadrosunun 318’i doldu. 2024 yılında yurtdışına göç etmek için TTB’den iyi hal belgesi alan hekim sayısının 2 bin 500’lerde olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı Atamalarında Korkunç Tablo, Tercihlerde 34 İl Sıfırı Çekti Hepsi Boş Kaldı - Resim : 1

34 İL HİÇ TERCİH EDİLMEDİ

BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, 81 ilde açılan kadrolar arasında ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan 34 ilin tercih edilmemesi de dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Atamalarında Korkunç Tablo, Tercihlerde 34 İl Sıfırı Çekti Hepsi Boş Kaldı - Resim : 2

ÇOCUK HASTALIKLARI BRAŞLARI BOŞ KALDI

Atama kuralarında çocuk acil, çocuk cerrahisi, çocuk gastroentorolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları gibi branşların birçoğu tercih edilmedi.

Sağlık Bakanlığı Atamalarında Korkunç Tablo, Tercihlerde 34 İl Sıfırı Çekti Hepsi Boş Kaldı - Resim : 3

KAMU HASTANELERİNE TALEP YOK

Kura sonuçlarında kamu hastanelerinin eskiye kıyasla tercih oranının azalmadı da bir diğer dikkat çeken unsur olarak öne çıkarken, bölgeler arası eşitsizlik olduğu ortaya çıktı. Kuralarda kadroların boş kaldığı görüldü.

DEPREM İLLERİ DE BOMBOŞ

Atama kuralarında Adıyaman, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Kahramanmaraş kentlerinde kadrolar boş kaldı. 6 Şubat depremlerini yaşayan illerin tercihlerde sıfır çekmesi dikkat çekti.

Kaynak: BirGün

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