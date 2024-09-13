Sağlık Bakanı, 'Sağlığı Tehdit Eden En Önemli Risk' Diyerek Uyardı

Sağlık Bakan Memişoğlu, Valilik ile AKP Konya İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Ekrem Karakaya Sağlık Hayat Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Toplum sağlığı açısından 3 büyük risk olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, “Toplumun en büyük üç tane riski olduğunu söylüyoruz.

Birincisi kilo. Düzgün ve sağlıklı beslenme.

'EN ÖNEMLİ RİSK'

İkincisi bağımlılık, özellikle tütün, alkol bağımlılığı. Maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşündüğümüz puff veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım. Çünkü bunlar sağlığımızı kaybedecek en önemli risklerdir.

Üçüncüsü de hareketsizlik.

İşte burası sağlıklı hayat merkezleri. Aile sağlığı merkezlerimiz hem diyetisyeniyle hem fizyoterapistiyle hem kanser taramalarıyla hem de sağlıklı kalabilmemiz için danışacağımız, bilgi alacağımız veya hastaneye gitmeden bazı hastalıkların tedavi edilebilecek en önemli yerlerdir. Toplumumuza öncelikli olarak aile hekimleriyle tanışmalarını, sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını, diyetisyeninden psikoloğuna kadar fizyoterapistinden diş hekimine kadar, kanser taramasına kadar ücretsiz bu hizmetlerin buralarda bizler tarafından verildiğini bilinmesini istiyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA