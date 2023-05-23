Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Bu belirtiler varsa...

-Aşırı kilo horlamaya neden olabilmektedir.

-Soluk borusunu, üst solunum yolunu tıkayan, daraltan geçişi azaltan herhangi bir anatomik darlık veya hastalık horlamaya neden olabilir.

-Çenede veya üst damakta yaşanan şekil bozuklukları horlamaya zemin hazırlayabilir.

-Hamilelikte üst solunum yolu ödeme bağlı daraldığı ve mukozalar şiştiği için horlamalar artabilmektedir.

-Alkol kullanımı solunum kaslarını gevşettiği için horlama görülebilmektedir.

-Yoğun sigara içildiğinde, üst solunum yollarında inflamasyon (mikrobik olmayan iltihaplar) ve daralma olduğu zaman horlamalar daha sık görülmektedir.

-Rahat uyumak için kullanılan uyku ilaçları da horlamayı tetikleyebilmektedir .

-Küçük dil ve yumuşak damak şişmesi de horlama nedenleri arasındadır.

-Özellikle çocuklarda bademciklerin ve geniz etinin şişmesi-büyümesi horlamaya ve uyku apnesine yol açabilmektedir.