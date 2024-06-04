Robotlar kadın doğumcuların işlerini elinden alacak! 'Yapay zeka' bebekleri geliyor

Tüp bebek uygulamalarının büyük bir bölümünün yapay zekâ desteğiyle daha iyi kalitede yapılabildiğini söyleyen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Yapay zekânın en etkili kullanıldığı alanlardan bir tanesi tüp bebek ve kısırlık tedavileri. Öyle ki yakın zamanda tüp bebek uzmanlarına gerek kalmayabilir; tüp bebeği robotlar yapabilir” dedi.

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)’nin KKTC’de yapılan 21. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bülent Tıraş, tüp bebekte yapay zekânın ilk olarak embriyo seçiminde kullanılmaya başladığını ifade ederek, “Embriyo seçimi geleneksel olarak embriyologlar tarafından yapılıyor. Yapılan bu seçimlerin fotoğrafları kaydediliyor ve bilgisayara yükleniyor. Bilgisayar, embriyoloğun gözle yaptığı seçimi, hafızasında kayıtlı binlerce fotoğraf içinden en başarılı örneğe benzeyeni seçerek yapıyor. Çünkü başarılı ve başarısız uygulamaların hepsi zaten bilgisayar hafızasına kaydedilmiş. Buna bilgisayar öğrenmesi diyoruz. Sizin ona gösterdiğiniz embriyolardan hangisiyle kadının gebe kalabileceğine karar veriyor. Kendi kliniğimizde 3600 hasta üzerinde yaptığımız bir çalışmada, 3600 vakada hangi embriyolarda gebelik gerçekleşmiş, hangilerinde gerçekleşmemiş bunları gösterdik. Yapay zekâ buna göre embriyo seçimini yapıyor” diye konuştu.

15 DOĞUMDAN BİRİ TÜP BEBEK

Türkiye’de her 15 bebekten birinin tüp bebek tedavileri sonucunda dünyaya geldiğine işaret eden Prof. Dr. Bülent Tıraş, çiftlerin çocuk sahibi olamamasındaki sebeplerden birinin de erkeğe ait faktörler olduğunu söyledi. Özellikle erkeklerde sperm sayılarının ve kalitesinin düşük olması hamileliğin gelişimini engelliyor. Yapay zekânın makine öğrenmesi ile en sağlıklı spermi de seçebildiğini aktaran Prof. Dr. Tıraş, “Bilgisayar daha önce kullanılmış ve başarılı olmuş spermlerin görüntüsünü hafızasında tuttuğu için en sağlıklı ve hareketli olanları seçebiliyor” ifadesini kullandı.

TÜP BEBEKTE BİZE GEREK KALMAYABİLİR

Sperm seçimi, enjeksiyon, embriyo seçimi gibi tüp bebeğin tecrübe gerektiren süreçlerinin yapay zekâ yardımıyla robotlar tarafından yapıldığını belirten Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Bu şartlar altında tüp bebek uygulamalarında doktorun yaptığı işlemler yumurtaları toplamak ve embriyoyu transfer etmek olarak kaldı. Bunların dışındaki süreçlerin her biri yapay zekâ ve robotlar tarafından yapılabiliyor. Şu anda bir bilim kurgu gibi görünüyor ama yakında onlar da robotlar tarafından yapılırsa tüp bebekçiye ihtiyaç kalmayacak” diye konuştu.

"BİLGİSAYARLA ALINAN SONUÇ DAHA BAŞARILI"

Tüp bebek ve yapay zekâ uygulamalarındaki en son gelişmenin robotların embriyologların yerini alması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Bir embriyolog yumurtaya spermi enjekte ederek sürecin devam etmesini sağlar. Ancak yapılan deneysel bazı çalışmalarda robotlar embriyoloğun görevini üstleniyor ve enjeksiyon işlemini yapıyor. Aynen robotik cerrahide olduğu gibi. Daha da önemlisi yumurta olgunlaşma takibini yapabilmek için tüp bebek uygulamasında anne adayının belirli zamanlarda hastaneye giderek ultrason çektirmesi gerekir. Ancak bu alandaki en son gelişmelerden biri ev ultrasonu oldu. Yumurta gelişiminin takibi için artık kadınların sık sık hastaneye gelmesine gerek yok. Bunu evde kendi kendilerine yapabiliyorlar ve cep telefonu aplikasyonu ile kendisini takip eden doktora göndererek değerlendirmesine sunuyorlar” dedi.