Pul Biberi Yiyenler Dikkat! Artık Yerken İki Kere Düşüneceksiniz

Pul biberiyle ilgili daha önce çoğu kişinin bilmediği detaylar ortaya çıktı. Pul biber yerken artık iki kere düşüneceksiniz...

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Pul Biberi Yiyenler Dikkat! Artık Yerken İki Kere Düşüneceksiniz

Pul biber, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak sofralarımızda sıkça yer alır. Ancak, bu ürünü satın alırken bazı önemli hususlara dikkat etmek gerekiyor.

Pul biberdeki hilelerden biri, içerisine eklenen dolgu maddeleridir. Bazı üreticiler, ürün miktarını artırmak amacıyla pul biberin içine un, kırmızı toz boya veya başka maddeler katabiliyor. Bu tür uygulamalar, hem sağlığı tehdit ediyor hem de ürünün kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Pul Biberi Yiyenler Dikkat! Artık Yerken İki Kere Düşüneceksiniz - Resim : 1

Ayrıca, pul biberin sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer yönü, içerdiği mikroplar ve tarım ilaçları. Özellikle organik olmayan ürünlerde bu risk daha fazla yer alıyor. Bu nedenle, mümkünse organik ve güvenilir kaynaklardan temin edilen pul biberleri tercih etmek, sağlığınız için daha faydalı bir seçim olacaktır.

Ayrıca özellikle Peptik ülseri olan hastalar pul biberini dikkatli tüketmesi gerekir. Pul biberinin fazla tüketilmesi halinde mide yanması, karın ağrısı, ishale neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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