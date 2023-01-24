Oturarak çalışanlar dikkat: Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin!
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras uyarıyor. Piriformis sendromuna dikkat! Bacağında karıncalanma, yanma ve ağrı hissedenler, belinde ve kalçasında ağrı hissedenler ciddiye alsanız iyi olur.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, uzun süre oturanların piriformis sendromuna yakalanabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Özaras, piriformis sendromunun belden çıkıp ayağa kadar inen siyatik sinirin kalça bölgesinden geçerken pirifomis adı verilen bir kasın altında basıya uğraması ile ortaya çıkan klinik tablo olduğunu belirtti.
Uzun süre oturanların risk altında olduğunu kaydeden Özaras, "Piriformis kası ayakta durma, yürüme gibi aktivitelerde görev alan bir kastır. Sporcularda olduğu gibi aşırı kullanma nedeniyle bu kasın kalınlaşması, hemen altından geçen siyatik sinire bası yapmasına neden olabilir. İş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda da siyatik sinir bu kas altında sıkışabilir. Bazen de piriformis kasının yapısal anomalileri siyatik siniri sıkıştırabilir." ifadelerini kullandı.
"KALÇA VE BACAKTA AĞRI İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR"
Nihal Özaras, kalça ve bacakta ağrının piriformis sendromunda temel şikayetler olduğuna dikkati çekerek, "Ağrı oturmakla artar. Bazen bacağa da yayılan karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar görülür. Bu sendromun tanısını koymak için özel bir kan testi veya görüntüleme yöntemi bulunmuyor.