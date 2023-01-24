Oturarak çalışanlar dikkat: Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin!

Uzun süre oturanların risk altında olduğunu kaydeden Özaras, "Piriformis kası ayakta durma, yürüme gibi aktivitelerde görev alan bir kastır. Sporcularda olduğu gibi aşırı kullanma nedeniyle bu kasın kalınlaşması, hemen altından geçen siyatik sinire bası yapmasına neden olabilir. İş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda da siyatik sinir bu kas altında sıkışabilir. Bazen de piriformis kasının yapısal anomalileri siyatik siniri sıkıştırabilir." ifadelerini kullandı.