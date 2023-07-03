Önemli hastalıkların habercisi olabilir: Uzağa bakınca çift görenler dikkat!

Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, birçok kişi tarafından yaşanabilen ve genellikle geçici bir durum olan çift görmenin, ciddi bir sağlık probleminin belirtisi olabileceğini, tıbbi yardım gerektirebileceğini, bu nedenle ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.