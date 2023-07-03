Önemli hastalıkların habercisi olabilir: Uzağa bakınca çift görenler dikkat!
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, uzağa bakarken çift görme, bilimsel adıyla 'diplopi' hakkında önemli bilgiler aktardı.
İHA’nın haberine göre; Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, uzağa bakarken çift görmenin ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabileceğini, tıbbi yardım gerekebileceğini, bu nedenle ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, birçok kişi tarafından yaşanabilen ve genellikle geçici bir durum olan çift görmenin, ciddi bir sağlık probleminin belirtisi olabileceğini, tıbbi yardım gerektirebileceğini, bu nedenle ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
ÇİFT GÖRMENİN EN SIK NEDENİ GÖZDE KAYMA VE ŞAŞILIK
Çift görmenin en sık nedeninin gözde kayma ve şaşılık olduğunu ifade eden Dr. Çağatay, “İçe kaymanın uzağa bakışta arttığı durumlarda çift görme yıllar içinde artar. Hastalarımız en sık olarak yollarda şeritlerin iç içe geçtiğini ifade etmektedir” dedi.
Çift görmenin travma ve bazı ilaçlara bağlı yan etki şeklinde geçici olarak da ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Çağatay, “Örneğin; son yıllarda botoks uygulamaları sonrasında hastalar, geçici çift görme sorunları ile başvuruyor.