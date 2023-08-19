Ölümü ertelemenin 5 yolu ortaya çıktı: Meğer mümkünmüş

Yeni araştırma Akdenizli bir yaşam tarzına sahip olmanın kanser ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere ölüm riskinizi azaltabileceğini söylüyor. Bilindiği gibi Akdeniz diyeti sebze, meyve, tam tahıllar, zeytinyağı, balık ve baklagillere diyette yer vermeye, ölçülü, dengeli beslenmeye vurgu yapan bir beslenme türü. Akdeniz yaşam tarzı sadece diyetten ibaret değil.