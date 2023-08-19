Ölümü ertelemenin 5 yolu ortaya çıktı: Meğer mümkünmüş
Ölüm elbette her insanın tadacağı bir son ancak herkes hayatını doya doya yaşamak ister. Bu acı sonla karşılaşmak istemeyenlerin ise harıl harıl araştırdığı bu konu üzerine bir gerçek ortaya çıktı. Bir bilimsel araştırmada ölümü ertelemenin 5 yolu açıklandı.
Yeni araştırma Akdenizli bir yaşam tarzına sahip olmanın kanser ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere ölüm riskinizi azaltabileceğini söylüyor. Bilindiği gibi Akdeniz diyeti sebze, meyve, tam tahıllar, zeytinyağı, balık ve baklagillere diyette yer vermeye, ölçülü, dengeli beslenmeye vurgu yapan bir beslenme türü. Akdeniz yaşam tarzı sadece diyetten ibaret değil.
Sevdikleriyle birlikte yemek yemeyi ve yemeğin tadını çıkarmak için zaman ayırmayı, yeterince dinlenmeyi ve uyumayı, güçlü sosyal bağlantıları sürdürmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı içeriyor.
ONLARIN ÖLÜM RİSKİ DAHA DÜŞÜK
Araştırmacılar, İngiltere'de Akdeniz yaşam tarzını benimseyen yetişkinlerin, benimsemeyenlere oranla herhangi bir nedenden ölme riskinin yüzde 29, kanserden ölme riskinin ise yüzde 28 daha düşük olduğunu tespit etmiş.
Araştırmaya göre özellikle yaşam tarzında 'dinlenme, egzersiz ve arkadaşlarla sosyalleşmeye' öneme uyan kişilerin kardiyovasküler hastalıklardan ölme riski daha düşük çıktı.