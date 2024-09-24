Obezite'nin Artması Teknoloji Yüzünden

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) obeziteyi, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlarken, hızla artan obezitenin dünyada ve ülkemizde bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyleyen Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahlarından Op. Dr. Yılmaz Polat, “Günümüzde teknolojinin gelişmesi, fiziksel aktivitenin azalmasına neden oluyor. Hem hareketsizlik hem de yanlış beslenme alışkanlıkları obezite vakalarının artmasına yol açıyor. Obezite birçok kronik hastalığı beraberinde getiriyor” dedi.

Obezite, vücudun ihtiyacından fazla kalori alınması sonucunda kişinin boy uzunluğunun kilogram cinsinden ağırlığına olan oranının yani vücut kitle indeksinin 30’un üzerinde olmasıdır. Obezite oluşumunu etkileyen birçok faktör olduğunu ifade eden Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Yılmaz Polat, obezitenin günümüzde çoğunlukla teknoloji hastalığı olduğunu vurguladı.



“OBEZİTEYLE BİRLİKTE BİRÇOK HASTALIKTA BERABERİNDE GELİYOR”



Giderek daha fazla görülen obezitenin, sadece fazla kiloları değil, çeşitli hastalıkları da beraberinde getirdiğini, obezitede vücutta artan yağ dokusunun aşırı kilo olarak karşımıza çıktığını söyleyen Op. Dr. Yılmaz Polat, ‘’Obezitenin en önemli sebepleri arasında yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik yer alıyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesi de fiziksel aktivitenin azalmasına neden olduğu için hem hareketsizlik hem de yanlış beslenme alışkanlıkları obezite hasta sayısının artmasına neden oluyor. Obezitenin artması da birçok kronik hastalığı beraberinde getiriyor” dedi.

Obez olan kişilerde genellikle karın bölgesinde daha yoğun olmak üzere tüm vücutta yağ birikimi gözlenirken, artan yağ dokusunun vücudun normal işlevlerini bozduğunu, obezitenin sadece beden değişikliğine yol açmadığını ifade eden Genel Cerrah Op. Dr. Yılmaz Polat, obez insanlarda nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik, eklem ve sırt ağrılarının görülebileceğini söyledi. Ayrıca psikolojik sorunların da olabileceğini ekleyen Op. Dr. Yılmaz Polat, obezitenin kişinin kendine olan güvenini ve beden imajını olumsuz etkilediğini, bu durumdan dolayı da çoğu kişide depresyon ve anksiyeteye neden olabileceğini kaydetti.

Obezitenin başlıca neden olduğu hastalıkların kalp dolaşım sistemiyle ilgili olduğunu açıklayan Op. Dr. Yılmaz Polat, şöyle devam etti: ‘’Obezite dolaşım sistemini etkileyerek kalp hastalıkları, kalp krizleri, kalp yetmezliği, hipertansiyon, kötü yağ asitlerinde artış, hiperlipidemiye sebep olabilir. Bunun yanı sıra beyinle ilgili sorunlar yani inme, yürüme bozuklukları ve migrene de yol açabilir. Endokrinolojik olarak neden olduğu en önemli hastalık ise Tip2 Diyabet’tir. Kadınlarda polikistik over sendromu ve bununla ilişkili infertiliteye yani kısırlığa neden olabilir. Solunum sistemini etkileyerek pulmoner emboli ve uyku apnesine neden olabilir. Ayrıca obezite asosyal kişilik bozuklukları ve depresyonun en önemli nedenlerinden biridir. Obezite yaşam için vazgeçilmez olan karaciğerde yağlanmaya, safra taşlarında artışa ve reflü hastalığına da sebep olabilir. Son yıllarda artan kanser hastalıkları da obezite ile ilişkilidir. Özellikle meme, rahim ve kolon kanseri riski obezite ile birlikte artış göstermektedir.”



“ÇOK GEÇ OLMADAN HAREKETE GEÇİLMELİDİR”



Obezitenin tedavisinde; doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, fiziksel aktivite ve egzersiz, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulandığını kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Polat obezite hastalarının, hastalıklar gelmeden harekete geçmelerini söyledi. Polat, “Obezite tedavisi hekim, diyetisyen, hemşire, psikolog ve fizyoterapist işbirliği içinde olduğu bir ekip tarafından yönetilmelidir. Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler, bireyin kilosuna, yaşına, sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre değişiklik gösterir. Öncelik her hasta için doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasıdır. Bunun yanında fiziksel aktivite ve egzersiz ile desteklenmelidir. Gene de vücut kitle indeksi 30’un altına düşmeyen hastalarımız için gastrik balon uygulaması tavsiye edilebilir. Bu yöntem, kilo vermeye yardımcı olur ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının riskini azaltır” ifadelerini kullandı.

Obezite tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler de olduğunu, obezite cerrahisinin, diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulan bir seçenek olduğunu kaydeden Op. Dr. Yılmaz Polat, “Mide küçültme, midenin boyutunu küçülterek alınan kalori miktarını azaltan bir cerrahi yöntemdir. Mide by-pass, midenin bir kısmının bypass edilerek ince bağırsağa doğrudan bağlandığı bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntem, midenin hacmini küçültür ve besinlerin emilimini azaltır. 60 yaşına kadar her bireyde bu yöntemler kullanılabilir” diye konuştu.

Kaynak: AA