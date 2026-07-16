Obezite Tedavisinde İğne Dönemi Bitiyor mu? AB’den İlk Zayıflama Hapına Yeşil Işık

AB Komisyonu, Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk tarafından geliştirilen ve obezite tedavisinde ağızdan hap olarak kullanılan ilk GLP-1 ilacına resmi pazarlama izni verdi.

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Obezite Tedavisinde İğne Dönemi Bitiyor mu? AB’den İlk Zayıflama Hapına Yeşil Işık
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Küresel ölçekte hızla büyüyen obezite salgınına karşı tıp dünyasında devrim niteliğinde bir adım atıldı. Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kilo yönetimi amacıyla geliştirilen ilk oral (ağızdan alınan) GLP-1 reseptör agonistinin satışına onay verdiğini duyurdu.

KULLANIM KURALLARI NELER?

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk'ten AB onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, AB Komisyonu'nun günde 1 kez kullanılan, semaglutid içeren hapın obezite veya kiloya bağlı en az 1 ek hastalığı bulunan fazla kilolu yetişkinlerin tedavisinde kullanılmasını onayladığı belirtildi.

Hapın, AB’de kilo yönetimi amacıyla onaylanan, ağızdan kullanılan ilk GLP-1 ilacı olduğu belirtilen açıklamada, ilacın daha önce ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de de ruhsat aldığı anımsatıldı.

TEK DOZ KALEM FORMUNA DA EK ONAY

Pazarlama izninin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Mayıs 2026'da verdiği olumlu görüşün ardından çıktığı belirtilen açıklamada, AB Komisyonu'nun ayrıca obezite tedavisinde kullanılmak üzere tek doz kalem şeklindeki enjeksiyonuna da onay verdiği aktarıldı.

'OBEZİTE CİDDİ VE KRONİK BİR HASTALIKTIR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novo Nordisk Başkanı ve Üst Yöneticisi Mike Doustdar, "Obezite ciddi ve kronik bir hastalıktır. Tedavi seçeneklerinin artması gerçek bir fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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