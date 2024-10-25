O Şehirde Çocuklar İçin Uzman Doktor Kalmadı!

Türkiye'de hasta ve hastalık sayısı artarken, doktor sayısı azalıyor. Bunun son örneği Kayseri'de yaşandı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görev yapan bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı istifa etti. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki bir başka uzman ise eğitim için yurtdışına gitti. Bu nedenle şehirde çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı.

'TAŞRADA KADRO SIKINTISI CİDDİ BOYUTLARDA'

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada taşrada bu tür kadro sıkıntılarının yaygın olduğunu belirterek, “Maalesef taşrada bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Genel olarak kamu üniversitelerinin fakülteleri sıkıntıda, ellerinde var olan hocayı tutmakta ve yeni hoca bulmakta zorlanıyor” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet