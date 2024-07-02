Nijerya'da kolera salgını yeniden hortladı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

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Nijerya'da kolera salgını yeniden hortladı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris'in yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayından bu yana kolera vakaları başkent Abuja da dahil olmak üzere 33 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında söz konusu bölgelerde 2 bin 102 kolera vakasının görüldüğünü aktaran İdris, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 63'e yükseldiğini kaydetti.

İdris, vakaların yaklaşık yüzde 90'ının ülkenin 10 eyaletinde kaydedildiğini ve bunların 7'sinin güney bölgesinde olduğunu ifade etti.

Ülkede, 26 Haziran'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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