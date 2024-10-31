Naomi Campbell, Demi Moore, Ronaldo... Dünyaca Ünlü Yıldızlar Neden Art Arda Türkiye'ye Geliyor?

Türkiye, sağlık turizmi alanında uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 sağlık kuruluşuyla dünyada 7. sırada yer alıyor. Özellikle estetik operasyonları için Türkiye'yi tercih eden Avrupalı sağlık turisti sayısı artıyor.

Fransız aktör Gerard Depardieu, ünlü süper model Naomi Campbell, Hollywood’un ünlü oyuncularından Demi Moore, Kardashian ailesinden Khloe Kardashian, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Amerikalı oyuncu Tara Reid’in işlem yaptırmak için Türkiye’ye gelmesi Avrupa vatandaşının da sağlık turizminde Türkiye’yi tercih etmesine sebep oluyor.

Altın Küre ödüllü Fransız aktör Gerard Depardieu’nun Türkiye’de yaptırdığı kök hücre ve cilt yenileme tedavileri, Avrupa basınında geniş yer buldu. Depardieu’nun tedavisini yapan Dr. Funda Türker, Avrupa’da yüz gençleştirme işlemleri konusunda Türkiye’ye olan ilginin hızla arttığını belirterek, özellikle Fransızların, bu tedaviyle ilgili bilgi almak için Türkiye’deki kliniklerle irtibata geçtikleri ve çok sayıda randevu talep ettiklerini söyledi.

NEDEN TÜRKİYE?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye’deki estetik cerrahi ve sağlık hizmetleri, Avrupa ve Amerika’daki benzer tedavilere kıyasla yüzde 60-70 oranında daha uygun olduğunu belirten Dr. Türker “Bu da Türkiye’nin sağlık turizmi alanında cazibe merkezi hâline gelmesinde önemli bir faktördür. Aynı zamanda Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri, uluslararası standartlarda olup, birçok Avrupa ülkesiyle rekabet edecek düzeyde yüksek kaliteye sahiptir. Ünlü isimlerin Türkiye’yi tercih etmesi, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin kalitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ünlülerin bu tercihi, Avrupa’daki halkın gözünde Türkiye’nin estetik ve sağlık hizmetleri açısından prestijli bir ülke olarak algılanmasını sağlıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi