Mutfakların vazgeçilmezi haline gelen airfryerdeki tehlike!

Yüksek ısı ile yiyeceklerin daha hızlı pişmesini sağlayan Airfryer yani hava fritözünün diğer yöntemlere göre daha az besin kaybı oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, “En sağlıklı yiyecekler bile pişirme işlemi sırasında temel besin maddelerini kaybedebilir. Haşlanmış veya ızgarada pişirilmiş sebzeler ve etler besin değerinin yüzde 40’ını veya daha fazlasını kaybedebilir. Bunun yanı sıra, Airfryer’da kullanılan pişirme sepetleri yiyeceğin ısı kaynağıyla doğrudan temas etmesini önler. Kuru ısıyı sirküle etme yöntemini fritözün yiyeceği koruyan pişirme alanı tasarımıyla birleşerek, yiyeceklerdeki temel besin maddelerinin diğer pişirme yöntemlerine göre daha az kayba uğramasını sağlar” şeklinde belirtti.