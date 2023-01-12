Murat Ağırel açıkladı: Belgeleriyle SGK'daki sahte ilaç skandalı

GERÇEK GÜNDEM /

Piyasaya sürülen sahte ilaçlar halk sağlığını tehdit ederken geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelen 'kanser' ilacı skandalı Türkiye gündemine oturdu.

Gazeteci Murat Ağırel, Sağlık Bakanlığı'nın da doğruladığı sahte kanser ilacı hakkında ulaştığı soruşturma bilgilerini paylaştı. Murat Ağırel'in evraklarıyla paylaştığı skandalda sahte ilacın numunelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan polis zoruyla alındığı bilgisi yer aldı.

Öte yandan sahre ilacı satan şirket sorumlusunun daha önce ABD’de sahte ilaç satmaktan ceza aldığı da ortaya çıktı. Ağırel, sahte ilacın Türkiye'de analiz edilen numuneleri hakkında soru işaretlerine de paylaşımlarında yer verdi.

Murat Ağırel'in paylaşımları şöyle oldu:

SGK'DA 1 MİLYAR LİRA YOLSUZLUK

Takip edenler biliyor. Bir süredir sahte ilaçlarla ilgili belgeler açıklıyorum. Kanser ilacı diye ağrı kesici vermişler insanlara... Sahte ilaç dosyası evraklarını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Okuyup ve okutup paylaşırsanız memnun olurum. BAŞLAYALIM…

1- Bütün mesele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 13 Kasım 2022 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklama ile başladı. Bakan Bilgin, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un sorusu üzerine SGK’da 1 milyar TL yolsuzluk olduğunu ve sorumluların atıldığını söyledi.

2-Bu cevap üzerine müfettiş raporunu aramaya başladım. Ancak karşıma birbirinden farklı olaylar düğümü çıktı. İlk ulaştığım evrak SGK’daki bir bürokratın istifa mektubu oldu. Bu kişi mobbinge uğradığını ve kanser olduğunu belirtip istifa ediyor. Bu mektuba geleceğiz...

3- Benim yazacaklarımın tamamı savcılığa intikal etmiş olan müfettiş raporundaki tüm ayrıntılar. Her bir bölümü ayrı skandal içeriyor. Bu rapordan yola çıkarak siyaset-ticaret-mafya ilişkileri ve diğer sahte ilaçları okuyacaksınız…

İLAÇLAR RESMİ DAĞITICIDAN ALINMADI

4-SGK Kanser Tedavisinde kullanılan “Ponatinib” etken maddeli“ICLUSIG” ilacını almak istiyor. İlacın alım işlemleri TEB ve İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nce yapılıyor. İlaç resmi dağıtıcı GEN İlaçtan alınmıyor bir ecza deposundan alınıyor…

5- İlaç için üretici firmaya (GEN) ilaçların sahte olabileceğine dair bir ihbar gidiyor. Firma araştırıyor ve ilaçların sahte lot numarasına sahip olduğunu, ilaçları analiz yapmak istediklerini beyan ediyorlar. SGK yetkilileri biz analiz yaparız diyor ve numune vermiyorlar…

6- 2018’de ise Türkiye’deki ELITE adlı firma İsviçre’deki FARMA MONDO adlı firmaya altı kutu sahte ilaç satıyor. İsviçre’deki firma satın aldığı ilacın bir kutusunu da Arjantin’e satıyor. Şikâyetler geliyor. SWISSMEDIC ilaçlara el koyuyor ve analizini yapıyor…

7- SWISSMEDIC, ilacın etken maddesi PONATINIB içermesi gerekirken sadece PARASETAMOL içerdiğini belirliyor. Yani kanserle mücadelede kullanılan direnç artırıcı ilaç aslında basit bir ağrı kesici çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu tüm dünya ile acil kodu ile paylaşıyor…

8- Sağlık Bakanlığı hemen müfettiş görevlendiriyor. Müfettiş SGK’nın elinde bulunan ilaçların analiz edilmesini istiyor. Tam da burada ilginç bir şey oluyor…

9- Analiz yapılıyor ve sonuç “İlaç sahte değil gerçek” diye çıkıyor. Müfettiş incelemesinde bu durumda şüpheleniyor, “bana numune gönderin” deyince foya açığa çıkıyor…

SGK EVRAKLARI İLAÇ ALIMI ESNASINDA FİRMADAN ALMADI

10-Müfettiş bunun üzerine ilaçları “dağıtmayın bekleyin” diyor. Ve ilaç alımı esnasında firmalardan istenilmesi gereken evrakları bir kez daha istiyor. Garip bir durumla karşılaşıyorlar…

11- Müfettişin istediği evraklar nihayet geliyor ama… Meğer SGK alım esnasında verilmesi zorunlu olan belgeleri MÜFETTİŞ İSTEYİNCE firmadan istemiş! Yani ilaca ait bilgi belge yokmuş. Alım yapılan firma kim? SBA PHARMA. SBA aslında şube asıl firma RAD/SANERA adlı firma.

12- İşin ilginci sahte ilacı satan firmanın bu ilk vukuatı da değil. Şirket sorumlusu daha önce ABD’de sahte ilaç satmaktan ceza alan ve cezaevinde yatan firma çalışanları tarafından yönetiliyor…

13- Peki, SBA ilacı kimden almış ve İbni Sina SGK sahte ilaç için SBA adlı firmaya ne kadar ödemiş? SBA ilaçları, güya KAZUNIONPHARM COM adlı şirketten almış. Araştırdım. Faal bir şirket değil. Üç ortak gözüküyor. Genel Müdürü Nurgaliyev Nurlan Yermekbayeviç.

14-Peki RAD/SBA’ya Sahte ilaçlar için SGK ne kadar ödeme yaptı? 1 milyon 312 bin 500 Avro yani yaklaşık 26 milyon TL. Bu rakam sadece 2 ay içindeki alımlar için verildi…

15-Peki Türk Eczacılar Birliği sahte ilaç için ne kadar ödeme yaptı? 508 bin 200 Avro… Yaklaşık 10 milyon Türk Lirası.

MÜFETTİŞ ÜRÜNLERİ İSTEDİ: SGK SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

16-Müfettiş bu tespitleri yaparken TAKEDA firması aradan 7 ay zaman geçmesine rağmen soruşturma sonuçlanmayınca olsa gerek Ankara Emniyeti’ne ve Ankara Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. İlaçların halen satıldığını ve yeni firmalar bulduğunu beyan ediyor.

17-Müfettiş de daha önce yapılan analizden şüpheleniyor ve yeni analiz yapılmasını istiyor. Bu nedenle SGK’ya yazı yazarak ürünlerin teslim edilmesini istiyor. Talep sonrasında SGK sessizliğe gömülüyor…

NUMUNELER POLİS ZORUYLA ALINDI

18-Müfettiş numuneleri istiyor ancak kurum 60 gün numuneleri vermiyor ve sallıyor. Bir başka skandal olay oluyor. Müfettiş savcılıktan yardım istiyor ve polis zoruyla numuneleri alıyor…

19-Müfettiş numuneleri analiz ettirmek için Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Laboratuvarı’na 5 Eylül 2019 tarihinde gönderiyor.

İLAÇ PARASETEMOL İÇERİYOR

20-Üniversite altı gün sonra analiz sonucunu açıklıyor. Yapılan analizde ilaçların Ponatinib isimli etken maddeyi hiç içermediği, sadece parasetamol içerdiği tespit ediliyor. Yani TAKEDA adlı firmanın ve İsviçre Denetleme Kurumu’nun analiz sonuçları ile aynı çıkıyor İlaç sahte…

21-Bu durumda müfettiş hemen ilk analizi yapan görevlileri çağırıyor ve ifadelerini alıyor. Ancak kimyagerler analizin düzgün olduğunu savunuyorlar. Orijinal ürün mü analiz yapılırken sunuldu yoksa gerçekten analiz sahte mi belli değil.

22-Soruşturma sürerken bu sefer Adana Balcalı Hastanesinden bir şikayet ulaşıyor. Bahse konu ilaçtan kullanan bir hasta ilacın sahte olduğunu ve durumunun kötüleştiğini söylüyorlar…

23-Müfettiş Savcılığa sunulmak üzere raporunu tamamlayıp veriyor. 2018 yılında başlayan süreç 2020 yılında savcılığa intikal ediyor ama 2023’te halen bir gelişme sağlanamamış durumda.

24-Bundan cesaret alanlar da bu sırada durmuyorlar tabii ki. Başka sahte ilaç var mı ? Ne yazık ki var… SWISSMEDIC vasıtası ile öğreniyoruz bunu. SWISSMEDIC Türkiye’de faaliyette olan 3 depo hakkında Eylül 2020 tarihinde ithalatlarının yasaklandığını bildiriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem