Milyonlarca Kadın Bu Hatayı Yapıyor! Profesörden Uyarı Geldi... Yaşlanmaktan Kaçarken Sakın Bunu Yapmayın, Geri Dönüşü Olmuyor
Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, estetik ve kozmetik uygulamaların yanlış kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. 35 yaşından önce yaşlanma önleyici ürünlere başlanmaması gerektiğini söyleyen Prof. Özyaral, bu uygulamaların yaşlanmayı önlemenin aksine erken yaşlanmaya neden olabileceğini söyledi.
Kaynak: DHA
Sosyal medya etkisiyle hızla popülerleşen anti-aging kozmetik ve estetik uygulamalarının, uzman kontrolü olmadan yapıldığında erken yaşlanmaya yol açabileceğini belirten Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral, genç kalma isteğinin tehlikelerine dikkat çekti. Özellikle 35 yaşından önce başlanmaması gereken uygulamaların, 18-20 yaşlarına kadar inmesi tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Prof. Dr. Özyaral, zamanında ve bilinçli yapılmayan uygulamaların, hücre yenilenmesi sürecini olumsuz etkileyerek vücudun çok daha erken "çökmeye" başlamasına neden olduğunu vurguladı.
24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Future Healthcare İstanbul 2024 Konferansı'nın danışma kurulu toplantısına katılan Prof. Dr. Özyaral, dijital yaşamın etkilerini ve bunun sağlık alanındaki yansımalarını değerlendirdi. Sosyal medyada sağlığı tehdit eden yanıltıcı paylaşımlar ve ürün önerilerinin, toplum sağlığı için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti. "Eline cep telefonunu alan herkes, sağlıkla ilgili konularda düşünmeden konuşabiliyor. Bu durum, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor" dedi.
"CİLTTE CİDDİ HASARA YOL AÇABİLİR"
Prof. Dr. Özyaral, anti-kanser uygulamaları ve kozmetik prosedürlerin de dikkat edilmesi gereken noktalar arasında olduğunu ifade etti. "Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı denetiminde ve hekim kontrolünde olması gerekmektedir" diyerek, merdiven altı uygulamaların ciltte ciddi hasarlara yol açabileceğini vurguladı.
ERKEN YAŞTA BAŞLAMAK BİR KABUSA DÖNÜŞEBİLİR
Hekim kontrolü dışında yapılan anti-aging uygulamalarının, gençlerde cilt harabiyetine ve uzun vadede geri dönüşümsüz hasarlara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Özyaral, 35 yaşının altındaki bireylerin bu uygulamalardan kaçınması gerektiğinin altını çizdi. "Gelişmekte olan vücut zaten bu yaşlarda hücre yenilenmesini sürdürüyor. Erken yaşta başlanan anti-aging uygulamaları, hedeflenen gençleştirmeden çok erken yaşlanmaya yol açıyor" ifadelerini kullandı.
KOLAJENDEKİ TEHLİKE!
Sosyal medyada en çok rağbet gören anti-aging uygulamalarından biri de kolajen kullanımı. Prof. Dr. Özyaral, kolajen ürünlerinin rastgele kullanılmasının sindirim sistemi ve mikrobiyota üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekti. "Kolajen, kolayca sindirilebilecek bir protein yapısına sahip değildir. Uzmanlık olmadan yapılan öneriler halk sağlığı için son derece tehlikeli" dedi. Ayrıca, doğal ürünlerin yanlış kullanımlarının sağlık üzerinde ciddi yan etkileri olabileceğine de vurgu yaptı.
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, bu konularda toplumun bilinçlenmesi ve hekim kontrolünün öneminin altını çizerek, sağlıklı yaşamanın ve güzelleşmenin doğru yollarının tercih edilmesi gerektiğini belirtti.