Milyonlarca Kadın Bu Hatayı Yapıyor! Profesörden Uyarı Geldi... Yaşlanmaktan Kaçarken Sakın Bunu Yapmayın, Geri Dönüşü Olmuyor

KOLAJENDEKİ TEHLİKE!

Sosyal medyada en çok rağbet gören anti-aging uygulamalarından biri de kolajen kullanımı. Prof. Dr. Özyaral, kolajen ürünlerinin rastgele kullanılmasının sindirim sistemi ve mikrobiyota üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekti. "Kolajen, kolayca sindirilebilecek bir protein yapısına sahip değildir. Uzmanlık olmadan yapılan öneriler halk sağlığı için son derece tehlikeli" dedi. Ayrıca, doğal ürünlerin yanlış kullanımlarının sağlık üzerinde ciddi yan etkileri olabileceğine de vurgu yaptı.