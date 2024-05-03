Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yeni düzenlemeler geliyor

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik ikinci çalışma toplantısı yapıldı.

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yeni düzenlemeler geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik ikinci çalışma toplantısı yapıldı. Üçüncü toplantının Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirten Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantıyla ilişkin detayları paylaştı.

Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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