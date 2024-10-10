Mengücek Hastanesi'nde “Anne Sütü ve Emzirme” Eğitimi Verildi

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastane" programı kapsamında "Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı" konulu eğitim faaliyeti yürütülmeye başlandı.

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Mengücek Hastanesi'nde “Anne Sütü ve Emzirme” Eğitimi Verildi

Yürütülen eğitim faaliyeti kapsamında; gebe, anne ve bebek ile temas halinde olan sağlık çalışanlarının tamamı "Anne Sütünün Teşviki ve Emzirme Danışmanlığı" eğitim programına dahil edilerek bilgilendirilmeleri ve yetkinlik kazanmaları amaçlandı.
9-10-11 Ekim tarihlerinde 3 oturum şeklinde planlanan eğitim neticesinde sağlık çalışanı katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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