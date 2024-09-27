Mardin'in Yeni Doktorlarına Oryantasyon Eğitimi

Mardin’in farklı ilçelerine atanan doktorlara oryantasyon eğitimi verildi.

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Mardin'in Yeni Doktorlarına Oryantasyon Eğitimi

Mardin’in Midyat ve Dargeçit ilçelerine atanan doktorlara oryantasyon eğitimi verildi.
Midyat Devlet Hastanesi ve Dargeçit Devlet Hastanesinde, göreve yeni başlayan 18 pratisyen doktora oryantasyon eğitimi verildi. Midyat Devlet Hastanesi konferans salonunda verilen eğitime, uzman doktorlar ile mesleğe yeni başlayan pratisyen hekimler katıldı. Oryantasyon eğitimi, soru cevapların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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