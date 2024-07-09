Kozmetik Ürünlerinde Bilinmeyen Tehlike! O Madde 'Kanserojen' Olarak Sınıflandırıldı

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), kozmetik ürünlerde kullanılan talk mineralinin 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıldı.

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Kozmetik Ürünlerinde Bilinmeyen Tehlike! O Madde 'Kanserojen' Olarak Sınıflandırıldı

Kozmetik ürünlerde kullanılan talk mineralinin kanserojen olabileceği konusunda endişeler artıyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), talk mineralinin "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Araştırmacılar, özellikle vücut pudrası gibi ürünlerde kullanılan talk mineralinin yumurtalık kanseri riskini artırabileceğine dair kanıtlar buldu.

IARC'dan yapılan açıklamada, 29 araştırmacının kozmetik ürünlerde bulunan "talk" hakkındaki bilimsel araştırmaları incelediği belirtildi.

Açıklamada, insanların madenlerde ve kağıt endüstrisinde çalışarak veya kozmetik ürünlerin kullanımıyla "talk" mineraline maruz kaldığı aktarılırken, "perineal bölgede" talk barındıran vücut pudrası kullandığını bildiren kadınlarda yumurtalık kanseri vakalarında sürekli artış olduğu vurgulandı.

Kozmetik Ürünlerinde Bilinmeyen Tehlike! O Madde 'Kanserojen' Olarak Sınıflandırıldı - Resim : 1

YETERLİ KANIT BULUNDU

Asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan "talk"ın "2A Grubu (muhtemel)" kanserojen madde olarak sınıflandırıldığı açıklamada, mineralin denek hayvanlarında kansere neden olması hakkında "yeterli kanıt" bulunduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, incelenen bilimsel makalelerdeki bulguların "talk"a maruz bırakılan dişi farelerde kötü huylu, erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığını ortaya koyduğu belirtildi.

IARC'ın söz konusu bulgularına "The Lancet Oncology​​​​​​​" adlı dergide yayımlanan makalede yer verildi.

ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson şirketi 12 Haziran'da, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla 42 eyalet ile başkent Washington tarafından yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA

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