Korona Kabusu Geri Döndü: Yeni Covid-19 Varyantı Hızla Yayılıyor

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XEC varyantının belirtileri, soğuk algınlığı veya grip ile benzerlik gösteriyor. NHS’e göre, belirtiler şunları içeriyor:

- Yüksek ateş veya titreme

- Sürekli öksürük

- Koku veya tat kaybı

- Nefes darlığı

- Yorgunluk ve bitkinlik

- Vücut ağrıları

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Burun tıkanıklığı veya akıntısı

- İştah kaybı

- İshal ve mide bulantısı

Genellikle birkaç hafta içinde iyileşme görülebilse de, bazı hastalar daha uzun süre semptomlar yaşayabilir ve hastaneye yatış gerekebilir. Bu nedenle, varyantın ne kadar ciddi olduğu konusunda veriler henüz net değil ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.