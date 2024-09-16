Korona Kabusu Geri Döndü: Yeni Covid-19 Varyantı Hızla Yayılıyor
Covid-19'un yeni varyantı XEC, dünya genelinde yayılma hızını artırdı. Şu ana kadar 15 ülkede tespit edilen varyant, KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının birleşiminden oluşuyor. İlk olarak Haziran ayında Almanya’da ortaya çıkan XEC'nin, dünya çapında baskın bir varyant haline gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Scripps Research Translational Institute Direktörü Eric Topol, “XEC, dünya genelinde yayılmaya başladı ve sağlık uzmanlarını endişelendiriyor” şeklinde açıklamada bulundu. Ancak, varyantın ciddiyeti hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.
a
XEC varyantının belirtileri, soğuk algınlığı veya grip ile benzerlik gösteriyor. NHS’e göre, belirtiler şunları içeriyor:
- Yüksek ateş veya titreme
- Sürekli öksürük
- Koku veya tat kaybı
- Nefes darlığı
- Yorgunluk ve bitkinlik
- Vücut ağrıları
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Burun tıkanıklığı veya akıntısı
- İştah kaybı
- İshal ve mide bulantısı
Genellikle birkaç hafta içinde iyileşme görülebilse de, bazı hastalar daha uzun süre semptomlar yaşayabilir ve hastaneye yatış gerekebilir. Bu nedenle, varyantın ne kadar ciddi olduğu konusunda veriler henüz net değil ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
Yeni varyanttan korunmanın en etkili yolları arasında aşı olmak ve takviye dozları yaptırmak yer alıyor. Aşılar enfeksiyonu tamamen önlemese de, ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, kapalı ve kalabalık alanlarda maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve iyi havalandırılmış ortamlarda bulunmak öneriliyor. Sağlık uzmanları, savunmasız grupların dikkatli olmasını ve büyük kalabalıklardan kaçınmasını tavsiye ediyor. Covid-19 belirtileri gösteren kişilerin evde kalmaları ve kendilerini izole etmeleri önemli bir tedbir olarak öne çıkıyor.
İngiltere’de son haftalarda Covid-19 vakalarında %4.3 oranında bir artış gözlemlendi. 30 Ağustos’a kadar olan hafta içinde 102 ölüm ve 1,465 hastaneye yatış bildirildi. Ancak, XEC varyantına ilişkin detaylı veriler henüz paylaşılmadı. NHS, Covid-19 testi pozitif çıkan veya semptomlar gösteren kişilerin bol su içmelerini ve yeterince dinlenmelerini öneriyor. Semptomları hafifletmek için ilaçlar kullanılabilirken, öksürük yaşayanlara bir kaşık bal tüketmeleri öneriliyor (12 aydan küçük bebeklere bal verilmemelidir). Nefes darlığı yaşayanlar ise pencereleri açarak, sırtlarını dik tutarak rahatlamayı deneyebilirler.