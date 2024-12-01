Kışın Tek Tehlike Grip Değil... Uzmanlar Uyardı! Hemen Bulaşıyor, Yatağa Düşürüyor

Kış aylarına girilmesiyle beraber viral enfeksiyonlar yine yaygınlaşmaya başladı. Akciğerlere giden hava yollarının bakteri ve virüsler nedeniyle tıkanıp iltihaplanmasıyla oluşan bronşit de, artık grip ve zatürre kadar yaygın görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, yatağa düşüren bu hastalıkla ilgili bilgi ve önerilerini paylaştı.

'ÖKSÜRÜK ÇOK İNATÇIDIR'

Sözcü'nün haberine göre Prof. Dr. Osman Erk, bronşitte en büyük şikayetin şiddetli öksürük olduğunu söyleyerek "Öksürük o kadar inatçıdır ki, neredeyse bir ay sürebilir. Hastalık ayrıca yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ateş, baş ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtiler de gösterir. Bronşit özellikle erkeklerde sık görülen bir hastalıktır. Sigara, duman, hava kirliliği, ani ısı değişiklikleri, soğuk hava, çok kuru ve nemli hava ile tetiklenebilir. Alerjisi olan hastalarda daha sık ve ağır seyreder" dedi.

'BOŞUNA ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN'

Osman Erk, "Etken sıklıkla virüsler olduğu için antibiyotik tedavisi gerekmez. Bakterilerin işin içine karıştığı anlaşılırsa antibiyotik kullanılabilir" derken, balgam rengiyle ilgili de şunları söyledi:

"Balgamın renkli olması antibiyotik kullanılması için gerekçe olarak değerlendirilir. Oysa bu yanlıştır, viral bronşitte de renkli balgam söz konusu olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve bronşit yanlış ve gereksiz olarak antibiyotiklerin en sık kullanıldığı hastalıklardır. Bronşitin tedavisi belirtilere göre yapılır.

Ateş ve ağrı kesici ilaçlar, bitkisel öksürük kesici ilaçlar ve yatak istirahati sıklıkla yeterlidir. Bol su ve sıvı içmek, nane ve ıhlamur gibi bitki çayları tüketmek, tuzlu su ile gargara yapmak ve sigaradan uzak durmak tedaviyi destekler."

'EN ÖNEMLİ NEDENİ VİRÜSLER'

Erk, bronşitin en yaygın nedeninin üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte virüsler (Influenza, Corona, Adeno, RSV, Rhino gibi.) olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Öksürük veya hapşırıkla havaya yayılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Bronşit vakalarının yüzde 90’ınından virüsler, yüzde 10 kadarından bakteriler sorumludur. Ayrıca soğuk algınlığı, sigara, astım ve hava kirliliği de bronşite neden olabilir. Erişkinlerde boğmaca hastalığı bronşite ve çok uzun süreli inatçı öksürüğe neden olabilir.

'KRONİK OLAN BRONŞİT BULAŞICI DEĞİL'

Boğmacadan korunmak için de aşı yaptırılması bu açıdan son derece önemlidir. Kış aylarında en az 3 ay boyunca sürekli olarak devam eden öksürük ve balgam varlığında ise kronik bronşit söz konusudur. Enfeksiyona bağlı olmayan ve yaşam boyu süren kronik bronşit ise bulaşıcı değildir."

Kaynak: Sözcü