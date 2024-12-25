Kışın Herkes Ona Koşuyordu, Büyük Risk Ortaya Çıktı! Sinüziti Tetikliyor! Sakın Bunu Yapmayın

Kış aylarında soğuk havanın ve değişken çevresel şatların etkisiyle sağlık sorunlarının daha sık görüldüğünü vurgulayan Dr. Erdem Kaypak, özellikle kışın sinüzit vakalarında belirgin bir artış gözlemlendiğini belirtti. Dr. Kaypak sinüzitin en bilinen belirtileri arasında burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüz bölgesinde basınç hissi ve burun akıntısı geldiğini söyledi.

Dr. Erdem Kaypak, sinüziti tetikleyen etkenleri şöyle açıkladı: Soğuk havanın etkisi, üst solunum yolu enfeksiyonları, kapalı alanlarda fazla zaman geçirme, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve kış mevsimine özgü alışkanlıklar.

ISITICI VE KLİMA TETİKLİYOR

Kış aylarında kullanılan ısıtıcılar ve klima gibi cihazların ortam havasını kurutarak sinüs mukozasının tahriş olmasına neden olduğunu ifade eden Dr. Erdem Kaypak, “Kışın sık görülen ani sıcaklık değişimleri, sinüslerin dengesini bozarak enfeksiyon riskini artır” dedi.

Dr. Kaypak, kışa özgü yaşam tarzı alışkanlıklarının sinüzit gelişimine istemeden de olsa zemin hazırladığına dikkat çekti.

Kaynak: İHA