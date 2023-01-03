Kış mevsimi cilt hastalıklarını tetikliyor: Sağlıklı cilt için 7 altın ipucu

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya kış mevsiminde cildin yıpranmasının yanı sıra egzamadan sedefe çok sayıda cilt hastalığının görülme oranının arttığını ifade ederek sağlıklı bir cilde sahip olmak için 7 etkili yolu anlattı.

YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN

Düzenli uykunun cilt sağlığı açısından son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya “Uykusuzluk veya kaliteli olmayan uyku cilt yıpranmasını hızla artırıyor ve erken yaşlılığa yol açıyor. Bu nedenle yeterli süre ve kaliteli uyumaya çok özen gösterilmelidir. Gerekirse uzman desteği almaktan kaçınmayın” diyor.