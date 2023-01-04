Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmanın bir yöntemi de zerdeçal
Havaların soğuduğu kış aylarında kapalı ortamlarda geçirilen sürenin de artması ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı fazlalaşıyor. Bu enfeksiyonlardan korunmak için bol sıvı tüketiminin yanı sıra beslenmeye dikkat edilmesi de büyük önem taşıyor.
Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç, fonksiyonel besinler arasında yer alan zerdeçalı da üst solunum yollarından korunmak için öneriyor.
Üst solunum yolu enfeksiyonları havaların soğumasıyla birlikte hayatımıza daha çok girmeye başladı. Korunma ve tedavi için uzmanlar bol sıvı tüketilmesini ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Özellikle fonksiyonel gıdaların öneminin daha iyi anlaşılması ile beslenmede farklı özellikteki besinlere ve baharatlara daha çok yer verildiğine işaret eden Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç; protein, karbonhidrat, yağ, posa, çeşitli vitamin ve mineral içeriğiyle zerdeçalı içecek olarak tüketmenin faydalarını anlatıyor. Kış aylarında en çok tercih ettiğimiz sıcak içecekleri, zerdeçallı tüketmek hem sağlığa faydalı hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle kışın sıcak yazın da soğuk olarak tüketilebilen zerdeçallı latte gibi içecekler, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için önerilirken hepimizin ortak noktası olacak bir lezzet deneyimi de sunuyor.
BAZI HASTALIKLARIN VE AĞRININ GİDERİLMESİNDE KORUYUCU, TEDAVİ EDİCİ ETKİSİ VAR
Sağlık faydaları ile öne çıkan zerdeçalda besin öğesi olarak protein, karbonhidrat, yağ ve posa, niasin, A vitamini, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum ve çinko mineralleri bulunuyor.
Zerdeçalın Hindistan ve Çin'de geleneksel ayurveda uygulamaları kapsamında, yaralar, cilt hastalıkları, göz enfeksiyonları, solunum rahatsızlıkları ve sindirim bozukluklarını tedavi etmek için kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Şule Aktaç, “Besinlere renk verici olarak kullanılan zerdeçal; kokusuz, ısıya dayanıklı bir bileşik olan kurkumin içerir. Kurkuminin antioksidan, inflamasyonu azaltıcı, tümör oluşumunu engelleyici, mikroorganizmaların büyümesini durdurucu ve öldürücü etki göstererek sağlığı geliştirdiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Kurkumin, E vitamininden birkaç kat daha iyi bir radikal temizleyicisidir. Bu açıdan obezite, metabolik sendrom, diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer yağlanması, kanser, eklem hastalıkları, parkinson, Alzheimer ve ağrının giderilmesinde koruyucu ve tedavi edici olarak faydalı olabileceği belirtilmiştir” diyor.
HEM FAYDALARINDAN YARARLANIN HEM DE HAYATINIZA LEZZET KATIN
Fonksiyonel gıdalara olan bilincin artmasıyla birlikte, baharat ve kök bitkiler yiyecek ve içeceklerde daha sık karşımıza çıkmaya başlıyor.
Zerdeçalın her yaş grubunun tüketimi için güvenli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aktaç şöyle devam ediyor: