Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmanın bir yöntemi de zerdeçal

Özellikle fonksiyonel gıdaların öneminin daha iyi anlaşılması ile beslenmede farklı özellikteki besinlere ve baharatlara daha çok yer verildiğine işaret eden Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç; protein, karbonhidrat, yağ, posa, çeşitli vitamin ve mineral içeriğiyle zerdeçalı içecek olarak tüketmenin faydalarını anlatıyor. Kış aylarında en çok tercih ettiğimiz sıcak içecekleri, zerdeçallı tüketmek hem sağlığa faydalı hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle kışın sıcak yazın da soğuk olarak tüketilebilen zerdeçallı latte gibi içecekler, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için önerilirken hepimizin ortak noktası olacak bir lezzet deneyimi de sunuyor.