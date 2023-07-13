Kavurucu sıcaklarda ateş ile karıştırılan hipertermiye dikkat! İşte belirtileri ve tedavisi...
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Uzmanı, Doç. Dr. Ali Osman Yıldırım, sıcak havalarda meydana gelen hipertermiye dikkat çekti ve önemli açıklamalarda bulundu.
Son günlerde aşırı sıcaklar ile gündeme gelen Hipertermi, veya ısı hastalığı, anormal derecede yüksek bir vücut sıcaklığıdır. Genellikle sıcak, nemli havalarda çok fazla fiziksel aktivite yapmanın sonucunda meydana gelmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Uzmanı, Doç. Dr. Ali Osman Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
Hipertermi, vücudunuzun salabileceğinden daha fazla ısı emdiğinde veya ürettiğinde ortaya çıkar. Bir insanın normal vücut ısısı yaklaşık 36-36,5 santigrat derecedir. 38 santigrat derecenin üzerindeki herhangi bir vücut sıcaklığı ortalamanın üstünde değer verir. Hipertermi genellikle sıcak, nemli koşullarda aşırı zorlamanın sonucudur. Hiperterminin çoğu formu önlenebilir.
"HİPERTERMİ ATEŞ İLE KARIŞTIRILMAMALI"
Burada önemli olan; Hipertermi ateşle aynı şey değildir. Hipertermiye sahip olduğunuzda vücut ısınız, hipotalamusunuz (beyninizin birçok vücut fonksiyonunu kontrol eden kısmı) tarafından kontrol edilen belirli bir "ayar noktasının" üzerine çıkar. Ancak ateşiniz olduğunda, hipotalamusunuz aslında vücudunuzun ayar noktası sıcaklığını yükseltir. Vücut sıcaklığındaki bu kasıtlı artış, vücudunuzun bir hastalık veya enfeksiyonla savaşma girişimidir.
Hipertermi, (en azdan en şiddetliye) aşağıdakileri içeren bir grup ısı hastalığını tanımlar:
Isı krampları: Terleme yoluyla çok fazla elektrolit (vücut sıvılarınızdaki tuzlar ve diğer önemli maddeler) kaybederseniz kas krampları oluşabilir. Isı krampları sıklıkla kollarınızda, ellerinizde, alt bacaklarınızda ve ayaklarınızda meydana gelir.