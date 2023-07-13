Kavurucu sıcaklarda ateş ile karıştırılan hipertermiye dikkat! İşte belirtileri ve tedavisi...

"HİPERTERMİ ATEŞ İLE KARIŞTIRILMAMALI"

Burada önemli olan; Hipertermi ateşle aynı şey değildir. Hipertermiye sahip olduğunuzda vücut ısınız, hipotalamusunuz (beyninizin birçok vücut fonksiyonunu kontrol eden kısmı) tarafından kontrol edilen belirli bir "ayar noktasının" üzerine çıkar. Ancak ateşiniz olduğunda, hipotalamusunuz aslında vücudunuzun ayar noktası sıcaklığını yükseltir. Vücut sıcaklığındaki bu kasıtlı artış, vücudunuzun bir hastalık veya enfeksiyonla savaşma girişimidir.