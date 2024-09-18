Karaciğer Yağlanmasında Kanser Tehlikesi

Uzmanlar, karaciğer yağlanmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Çoğu zaman göz ardı edilen karaciğer yağlanmasının karaciğer ve pankreas kanserini tetikleyebileceğini ifade eden Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun konu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Coşkun, sigara, alkol ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kansere neden olabilecek risk faktörleri arasında olduğunu belirtirken, Hepatit B veya C virüsleri, tip 2 diyabet ve yağlı karaciğer hastalığının da karaciğer kanserine neden olabileceğini vurguladı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda karaciğer yağlanmasının karaciğer kanseri riskini artırdığını belirten Coşkun, "Daha yeni çalışmalarda ise karaciğer yağlanmasının obezite ve diyabet gibi diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak pankreas kanseri riskini de arttırdığı gösterilmiş oldu” dedi.

YAĞLANMAYI ARTIRAN FAKTÖRLER

Karaciğerin karnın sağ üst kısmında, midenin üzerinde ve diyaframın altında bulunan ortalama 1 ya da bir buçuk ağırlığında bir organ olduğunu söyleyen Coşkun, “Alkolden bağımsız olarak karaciğer yağlanması yaşayan kişilerde de karaciğer ve pankreas kanseri gelişme olasılığı daha fazladır. Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde aşırı miktarda yağ birikmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Diyetle aşırı karbonhidrat ve şeker alındığında, karaciğere gelen bu fazla miktarda karbonhidrat yağ asitlerine çevirerek depolanır. Bu durum yüksek düzeyde trigliserit oluşumunu da beraberinde getirerek karaciğerde yağ birikimine ve hepatik steatoza neden olur” açıklamasında bulundu.

"KARACİĞER YAĞLANMASI KANSERE NEDEN OLABİLİR”

Göz ardı edilerek tedavi edilmeyen karaciğer yağlanmasının kansere neden olabildiğine işaret eden Coşkun, “Karaciğer yağlanması önemsenmesi gereken bir durumdur. İleri evre karaciğer yağlanmasında karaciğer yapısal ve fonksiyonel olarak bozunmaya uğrayarak görevlerini yerine getiremez ve kanser gibi daha ciddi hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar. Son dönemde yapılan bir çalışmada karaciğer yağlanması olanlarda bağırsak kanserinin karaciğere yayılmasına zemin hazırladığı iddia edilmiştir. Karaciğer sağlığını korumak ve karaciğer yağlanmasını önlemek için sağlıklı beslenme tarzını benimsemek, alkol ve oldukça önemli” diye konuştu.

Kaynak: İHA