Kanserin erken bir belirtisi ortaya çıktı: Gece bunu yaşayanlar dikkat!
Yaz aylarında sıcaklıklar rekor düzeye ulaştı. Sıcaklıklar nedeniyle geceleri terlemeyi çoğu kişi normal bulabilir. Ancak uzmanlar, bazı çok nadir durumlarda, çarşaf ve yastıkların sırılsıklam olmasına neden olan aşırı terlemenin kanserin erken belirtilerinden biri olabileceğini söylüyor.
Pijamaların veya yatak takımlarının sırılsıklam olacak kadar şiddetli olan gece terlemeleri sizi gece boyunca uyandırabilir.
Genellikle endişelenecek bir şey olmasa da, lösemi, lenfoma, kemik kanseri, karaciğer kanseri, mezotelyoma ve karsinoid tümörler dahil olmak üzere birçok farklı kanserin erken belirtileri olabilirler.
Bunun neden olduğu tam olarak belli değil, ancak vücudun kanserle savaşmaya çalıştığının yanı sıra hormonal değişikliklerin bir işareti olabilir.
Ek olarak, kanser bazı durumlarda vücudun kendini soğutmak için aşırı terlemesine neden olan ateşe neden olabilir. Bu, kanser tedavisi görüyorsanız da olabilir.