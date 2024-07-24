Kanser Vakalarında Korkutan Artış

Koronavirüs pandemisini geride bırakan dünyada, kanser vakalarındaki artış hızı nedeniyle şimdi de kanser pandemisinden söz ediliyor. Uzm. Dr. Murat Keser, “Kanser görülme sıklığı endişe verici. Adeta bir ‘kanser pandemisi’ görülüyor. İyi haber ise tedavideki gelişmeler de başarılı sonuçlar veriyor” dedi.

Dünyanın en önemli kanser araştırması olan Globocan, 36 kanser tipi ve 185 ülkedeki verileri derleyerek sadece 2020 yılında 20 milyon kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Medicana International İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, “Artış bu hızla devam ederse 2050 yılında bu rakam 40 milyon olacağı öngörülüyor" diye konuştu. Keser, "Diğer taraftan kanser tedavisinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor, tedavilerin seçenekleri ve başarı oranı da artıyor” diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Toplumda kanser vakalarının arttığını, istatistiki verilerin de bunu desteklediğini vurgulayan Dr. Keser, “Kanser tedavi edilemeyen bir hastalık değildir, önemli olan erken teşhis. Bu rakamlar gerçekten ürkütücü; ancak kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerek. Erken dönemde vaka yakalandığında tedavi edilebilir. Farkındalığın arttırılması ve düzenli taramaların yapılması ile kayıplar düşürülebilir, tedavi oranı arttırılabilir” şeklinde konuştu.

YENİ TEDAVİLER GÜNDEMDE

Uzm. Dr. Murat Keser, Chicago’da yakın zamanda yapılan ve dünyanın en önemli kanser kongresi olan ASCO’da herkesi heyecanlandıran bir gelişme olduğunu söyledi. Sonuçları kongrede açıklanan bir çalışmaya göre, 4.’ncü evre akciğer kanseri olup ALK pozitif olan bir grup hastaya damardan hiçbir tedavi verilmeden, sadece ağızdan bir tablet kullanılarak tedavi uygulandığını ifade eden Dr. Keser, şunları kaydetti:

“Yürütülen bu çalışmada 5’nci yıl sonuçlarına göre hastaların kayda değer büyük çoğunluğunda hastalığın ilerlemediği ve çok düşük yan etki ile hastaları izlemeye devam ettikleri bildirildi. Bu hepimizi çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Bu tip tedavilerin diğer kanser türleri için de geliştirilmesine çalışıldığını da vurgulamak isterim.”

Kaynak: İHA