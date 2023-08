Kanser tedavisi ve takibi için geliştirilen dünyanın ilk mobil uygulaması: O-Asistan

Dünyada ilk kez sosyal girişimci Çağla Acar tarafından geliştirilen O-Asistan; dünyanın en zorlu sağlık problemlerinden biri olan kanserle savaşta, dijital çağın başlangıcını müjdeliyor.

Dünyada yaklaşık 51 milyon kişinin savaştığı kansere yakalanan hasta sayısı her yıl artmaktadır. Kanserle mücadelede, hastaların sağ kalım oranlarını büyük ölçüde etkileyen kritik bir faktör doğru teşhis ve tedaviyi aksatmadan zamanında almak, tedavi takibinde olası aksaklıklara vakit kaybetmeden müdahale edebilmektir.

Türkiye'de 75 yaş altı her 4 kişiden birine kanser teşhisi konulmakta ve hekim başına her yıl yaklaşık 1300 hasta tedavi almaktadır. Bu zorlu süreçte tedavi ve takip süreci onkoloji dışındaki diğer uzmanlık alanlarına da ihtiyaç duyarak, yıllarca devam etmektedir. Kanserle mücadelede, her hastanın zamanında değerlendirilmesi, farklı şehirlerde bulunan hastaların ilgili alandaki doktora ulaşması için seyahat etmesi, konaklaması, randevu alması oldukça güç ve ekonomik olarak zorlayıcı olabilmektedir.

Öte yandan karmaşık ilaç tedavilerinin, hastanın durumuna bağlı nedenlerle sıklıkla değişebildiği kemoterapi takvimlerinin takibi, izlenmesi, gözlemlenmesi; tetkik ve tahlil prosedürlerinin zamanında yürütülmesi, hastaya özel tedavinin ilgili hekimce uygulanması, tedavinin seyrini ve hastanın tedaviye yanıtını bütünüyle etkilemektedir.

Kanser tedavi ve takibinde dünyada bir ilk olan O-Asistan mobil uygulaması ile onkolojide dijital çağın kapıları açılmıştır. Hastaları odak alarak geliştirilen O-Asistan; tedavi süreçlerinde, hastaların karşılaşabileceği sorunlara çözümler üreterek, tedavi sürecinin akıllı dijital hizmetlerle hasta ve doktorun kontrolünde tutulabileceği asistanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Kendi ailesinde de kanserle bir çok kez mücadele eden ve onkoloji alanında yıllarca hastalara danışmanlık yapan O-Asistan kurucusu Çağla Acar " Onkoloji alanında, hastalar ve hekimleri için tedavi takibi, izlemesi, dosya depolama, akıllı hatırlatma, akıllı kemoterapi takvimi ve hekim eşleşmesi ile ikinci görüş alma özellikleri bulunan O-Asistan uygulamasını hastaların tedavilerine yardımcı olmak için geliştirdik. O-Asistan'in devamlı kendini geliştirerek kanser tedavisinde çığır açıcı yeniliklere öncülük etmesini hedefliyoruz” diyor.

Uygulamanın tüm dünyadaki kanser hastalarına ve özellikle kanserle mücadelede sevgi, ilgi ve hassasiyetle bakım veren, bakım alan savaşçılar ve hekimlere hayati katkı sağlamasını umduklarını belirten Çağla Acar, O-Asistan'in hem hasta, hem hekim çoklu giriş yapısı ile hekimler arasında da konsültasyon gerçekleştirmeye fırsat vereceğini, onkoloji alanında fiziki sınırları tamamen ortadan kaldıracağını belirtiyor.

