Kanser Gibi Birçok Hastalığa Yapay Zeka Destekli Tanı Koyulacak

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, yapay zeka desteği ve dünyada ilk kez 20x objektif ile görüntü elde edebilme yeteneği ile devrim oluşturan “MetaSystems Yapay Zeka (AI) Destekli Kromozom ve FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) Görüntüleme Sistemi”ni kullanmaya başladı.

Genetik tarama ve analizler, kanser ve pek çok genetik hastalıkta erken tanı ile uzmanlara erken müdahale imkanı sağlıyor. Son teknoloji sistemlerle hizmet kapasitesini artırmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genetik Tanı Laboratuvarı, MetaSystems sistemini kullanmaya başladı.



Kansere yönelik genetik taramalar artık 1,5 dakika sürecek

Genetik analiz süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilen “MetaSystems Yapay Zeka (AI) Destekli Kromozom ve FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) Görüntüleme Sistemi” test sonuçlarının doğruluğu ve kalitesini de önemli ölçüde iyileştiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genetik Laboratuvarı, yeni sistemi sayesinde periferik kan, kemik iliği, amniyon sıvısı, abort materyali, koryon villus materyali ve kordon kanı gibi çeşitli örneklerden elde edilen metafazları yapay zeka desteğiyle analiz edebilecek. Genetik analiz süreçlerine devrim niteliğinde yenilikler getiren bu sistem, yapay zeka desteği ile anormal kromozom yapılarını güvenilir bir şekilde sınıflandırma ve tespit etme imkanı sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, “Ortalama süresi 1,5-2 saat süren genetik analizlerin MetaSystems ile yaklaşık 1,5 dakikaya düşecek” ifadesini kullandı.



AYNI ANDA TARAMA VE ANALİZ ÖZELLİĞİ



Dünyada ilk kez 20x objektif ile görüntü elde edebilme yeteneğine sahip olan bu sistem, FISH taramalarında yüksek hücre sayılarıyla bir bölgeyi bir dakika gibi kısa bir sürede analiz edebiliyor. Ayrıca, kromozom ve FISH taramalarını eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor. FISH taramalarında aydınlık bir ortamda, immersiyon yağı kullanmadan işlem yapma ve aynı anda hem tarama hem de analiz gerçekleştirme imkânı sunuyor. Bu özellikler, genetik analiz süreçlerinde hız ve verimliliği büyük ölçüde artırıyor.



“SAĞLIK ALANINDA ÖNCÜLÜĞÜMÜZÜ PEKİŞTİREN ÖNEMLİ BİR ADIM”



“Genetik tanı süreçlerine yapay zeka destekli sistemler entegre ederek, hastalarımıza en gelişmiş teknolojilerle hizmet vermekten büyük gurur duyuyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “MetaSystems Yapay Zeka Destekli Kromozom ve FISH Görüntüleme Sistemi, hem erken tanı imkanlarını genişleterek kanser ve genetik hastalıklara karşı daha etkili çözümler sunmamıza imkan tanıyor hem de analiz süreçlerimizi hızlandırarak test sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarıyor” ifadesini kullandı.

“Dünyada bu sistemi kullanan ikinci merkez olmamız, Kuzey Kıbrıs ve bölgemizde sağlık alanında öncülüğümüzü pekiştiren önemli bir adım” diyen Prof. Dr. Balkan, “Hastalarımızın sağlığına yönelik en güncel ve yenilikçi çözümleri sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA