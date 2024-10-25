Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?
Kalp krizi, kalbe kan taşıyan damarların yağ ve kolesterol birikintileriyle tıkanması sonucu, kalp kasının yeterli oksijen ve kan alamaması durumu olarak tanımlanır. Bu tıkanıklık, kalp kasının hasar görmesine ve yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla, kalp krizi belirtileri hissedildiğinde derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak hayati öneme sahiptir.
Miyokard enfarktüsü olarak adlandırılan kalp krizi, koroner damarlardaki tıkanıklık nedeniyle kalp kasına giden kan akışının azalması veya tamamen kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, kalp kasının oksijensiz kalmasına ve dolayısıyla hasar görmesine yol açar. Kalp krizinin belirtileri arasında genellikle göğüs ağrısı ve sıkışma hissi bulunur. Zamanında müdahale edilmediğinde bu durum, ölümcül sonuçlar doğurabilir.
KALP KRİZİ ÇEŞİTLERİ
Kalp krizleri genel olarak üç ana türe ayrılır:
ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü (STEMI)
ST Segment Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü (NSTEMI)
Koroner Arterlerde Spazm (Koroner Spazm)
KALP KRİZİ NEDENLERİ
Kalp krizi, genellikle yağ ve kolesterol birikintilerinin koroner arterleri tıkaması sonucu meydana gelir. Bunun yanında kalp krizine yol açabilecek diğer nedenler şunlardır:
Koroner arter spazmı
Yüksek tansiyon
Kolesterol yüksekliği
Diyabet
Obezite
Elektrolit dengesizlikleri
Sigara ve uyuşturucu kullanımı
KALP KRİZİ BELİRTİLERİ
Kalp krizi sırasında hissedilen belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak yaygın belirtiler arasında şunlar yer alır:
Göğüste ağrı, baskı ve sıkışma
Nefes darlığı
Çene, boyun, sırt veya kolda ağrı
Mide bulantısı ve sersemlik
Aşırı yorgunluk
Soğuk terleme
KALP KRİZİ RİSK FAKTÖRLERİ
Kalp krizi geçirme riski artıran etmenler şunlardır:
Sigara kullanımı
Yüksek kötü kolesterol (LDL) düzeyi
Düşük iyi kolesterol (HDL) düzeyi
Diyabet ve obezite
Hareketsiz yaşam tarzı
Ailede kalp hastalığı öyküsü
KALP KRİZİ ANINDA NE YAPILMALI?
Kalp krizi belirtileri ortaya çıktığında yapılması gereken ilk şey, hemen acil tıbbi yardım almaktır. Beklenmeden hastaneye ulaşmak ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak hayat kurtarıcı olabilir. Eğer yalnızsanız:
Yakınlarınızı arayın.
Kapıyı açık bırakın.
Eğer mümkünse, yere oturarak veya uzanarak bekleyin.
KALP KRİZİ TEŞHİSİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kalp krizi tanısı, hastaneye ulaştığınızda doktor tarafından yapılan bazı testlerle konulur. Bu testler arasında EKG, kan testleri ve koroner anjiyografi bulunur. Tedavi seçenekleri ise şunları içerir:
Anjiyoplasti: Tıkalı damarın açılması.
Stent yerleştirme: Damarın açılmasını sağlamak.
Bypass ameliyatı: Alternatif yollarla kan akışını sağlamak.
KALP KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Kalp krizi riskini azaltmak için şu yaşam tarzı değişiklikleri önerilmektedir:
Sigarayı bırakmak.
Düzenli egzersiz yapmak.
Sağlıklı bir diyet uygulamak.
Stres yönetimi yapmak.
Düzenli sağlık kontrollerine gitmek.
Bu önerilere ek olarak, doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmak da önemlidir. Özellikle, kan inceltici ilaçlar, beta blokerler ve kolesterol düşürücü ilaçlar, kalp sağlığını korumak için kritik rol oynar.
Kaynak: Haber Merkezi