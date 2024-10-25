Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?

Miyokard enfarktüsü olarak adlandırılan kalp krizi, koroner damarlardaki tıkanıklık nedeniyle kalp kasına giden kan akışının azalması veya tamamen kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, kalp kasının oksijensiz kalmasına ve dolayısıyla hasar görmesine yol açar. Kalp krizinin belirtileri arasında genellikle göğüs ağrısı ve sıkışma hissi bulunur. Zamanında müdahale edilmediğinde bu durum, ölümcül sonuçlar doğurabilir.

KALP KRİZİ ÇEŞİTLERİ

Kalp krizleri genel olarak üç ana türe ayrılır:

ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü (STEMI)

ST Segment Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü (NSTEMI)

Koroner Arterlerde Spazm (Koroner Spazm)

KALP KRİZİ NEDENLERİ

Kalp krizi, genellikle yağ ve kolesterol birikintilerinin koroner arterleri tıkaması sonucu meydana gelir. Bunun yanında kalp krizine yol açabilecek diğer nedenler şunlardır:

Koroner arter spazmı

Yüksek tansiyon

Kolesterol yüksekliği

Diyabet

Obezite

Elektrolit dengesizlikleri

Sigara ve uyuşturucu kullanımı

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizi sırasında hissedilen belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak yaygın belirtiler arasında şunlar yer alır:

Göğüste ağrı, baskı ve sıkışma

Nefes darlığı

Çene, boyun, sırt veya kolda ağrı

Mide bulantısı ve sersemlik

Aşırı yorgunluk

Soğuk terleme

KALP KRİZİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp krizi geçirme riski artıran etmenler şunlardır:

Sigara kullanımı

Yüksek kötü kolesterol (LDL) düzeyi

Düşük iyi kolesterol (HDL) düzeyi

Diyabet ve obezite

Hareketsiz yaşam tarzı

Ailede kalp hastalığı öyküsü

KALP KRİZİ ANINDA NE YAPILMALI?

Kalp krizi belirtileri ortaya çıktığında yapılması gereken ilk şey, hemen acil tıbbi yardım almaktır. Beklenmeden hastaneye ulaşmak ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak hayat kurtarıcı olabilir. Eğer yalnızsanız:

Yakınlarınızı arayın.

Kapıyı açık bırakın.

Eğer mümkünse, yere oturarak veya uzanarak bekleyin.

KALP KRİZİ TEŞHİSİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kalp krizi tanısı, hastaneye ulaştığınızda doktor tarafından yapılan bazı testlerle konulur. Bu testler arasında EKG, kan testleri ve koroner anjiyografi bulunur. Tedavi seçenekleri ise şunları içerir:

Anjiyoplasti: Tıkalı damarın açılması.

Stent yerleştirme: Damarın açılmasını sağlamak.

Bypass ameliyatı: Alternatif yollarla kan akışını sağlamak.

KALP KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kalp krizi riskini azaltmak için şu yaşam tarzı değişiklikleri önerilmektedir:

Sigarayı bırakmak.

Düzenli egzersiz yapmak.

Sağlıklı bir diyet uygulamak.

Stres yönetimi yapmak.

Düzenli sağlık kontrollerine gitmek.

Bu önerilere ek olarak, doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmak da önemlidir. Özellikle, kan inceltici ilaçlar, beta blokerler ve kolesterol düşürücü ilaçlar, kalp sağlığını korumak için kritik rol oynar.

Kaynak: Haber Merkezi