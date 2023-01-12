Kadınlarda 10 kat fazla rastlanıyor: İdrar kaçırmada tedavi mümkün

Gebeliğin tek başına idrar kaçırma şikayeti için bir risk faktörü olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü ”Vajinal yoldan doğum yapmak sezaryen ile karşılaştırıldığında idrar kaçırma şikayeti gelişme riskini daha fazla arttırmaktadır. Gebelik sayısı arttıkça idrar kaçırma şikayetleri de artmaktadır. Özellikle yüksek doğum ağırlıklı ve zor vajinal doğumlarda idrar kaçırma ile karşılaşma ihtimali artar” şeklinde konuştu. Özgü ”Aşırı kilo, kan şekeri yüksekliği, idrar yol enfeksiyonu, geçirilmiş ameliyatlar da idrar kaçırma için diğer risk faktörlerini oluşturmaktadır” diyerek farklı sebeplerin de altını çizdi. ”İdrar kaçırma şikayeti olan hastalarda tedavi öncesi şikayetin neye bağlı olduğunu saptamak tedavi sürecinde başarıyı arttıran en önemli faktörlerden biridir. Bu sebeple detaylı bir muayene, idrar ve kan testleri sonrasında idrar kaçırmanın tipi belirlenerek hastalığa uygun tedavi yollarına başvurulabilir” dedi.