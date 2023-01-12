Kadınlarda 10 kat fazla rastlanıyor: İdrar kaçırmada tedavi mümkün
Kadınlarda, erkeklere göre on kat daha fazla görülen olan idrar kaçırma (inkontinans) yaşam standardını olumsuz etkiliyor ve hayatı zorlaştırıyor. Ancak her 3 kadından 1'inde görüldüğü tahmin edilen idrar kaçırma probleminin önüne geçilmesi doğru tedavi ile mümkün.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü; idrar yapabilme ve tutabilme kontrolünün kaybının idrar kaçırma (İnkontinans) olarak tanımlandığını ifade ettiği açıklamasında "Kesin rakamlar bilinemese de her 3 kadından birinin idrar tutamama şikâyeti olduğu tahmin edilmektedir. Kadınların gündelik yaşamını olumsuz etkileyen bu rahatsızlıktan korunmak ya da eğer şikayetler başlamışsa bu şikayetlerden kurtulmak mümkündür" dedi.
HER İDRAR KAÇIRMANIN SEBEBİ FARKLI OLABİLİR
“Tüm idrar kaçırmalar aynı sebebe bağlı olarak gelişmemektedir” diyen Doç. Dr. Emre Özgü ”Gülerken, öksürürken, hapşırdığınızda, ağır bir eşya kaldırdığınızda ya da egzersiz esnasında idrar kaçırma yaşıyorsanız pelvik kaslar dediğimiz bölgedeki kas ve bağ bozukluklarına bağlı olarak gelişen idrar kaçırma şikayetinden muzdarip olabilirsiniz. Bunun dışında gece sıklıkla uyanıp tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsanız, idrar yapma isteği geldiğinde tuvalete yetişemiyorsanız ya da idrarınız yaptıktan sonra tam olarak rahatlayamıyor ve hala idrarınız var gibi hissediyorsanız idrar torbasında bulunan kasların fonksiyon bozukluğuna bağlı bir idrar kaçırma şikâyeti yaşıyor olabilirsiniz” dedi.
“İdrar kaçırma birçok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Oluşma sebepleri ve altta yatan sebebe göre de farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır” açıklamasında bulunan Özgü ”İdrar kaçırma şikayeti ile ilgili en önemli risk faktörü yaştır. İlerleyen yaş ile birlikte kas ve bağ dokusu güçlükleri menopozdaki hormon eksikliği ile bir araya gelerek şiddetlenebilir ve idrar kaçırma şikayetine yol açabilir” ifadelerini kullandı.
Gebeliğin tek başına idrar kaçırma şikayeti için bir risk faktörü olduğunun altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü ”Vajinal yoldan doğum yapmak sezaryen ile karşılaştırıldığında idrar kaçırma şikayeti gelişme riskini daha fazla arttırmaktadır. Gebelik sayısı arttıkça idrar kaçırma şikayetleri de artmaktadır. Özellikle yüksek doğum ağırlıklı ve zor vajinal doğumlarda idrar kaçırma ile karşılaşma ihtimali artar” şeklinde konuştu. Özgü ”Aşırı kilo, kan şekeri yüksekliği, idrar yol enfeksiyonu, geçirilmiş ameliyatlar da idrar kaçırma için diğer risk faktörlerini oluşturmaktadır” diyerek farklı sebeplerin de altını çizdi. ”İdrar kaçırma şikayeti olan hastalarda tedavi öncesi şikayetin neye bağlı olduğunu saptamak tedavi sürecinde başarıyı arttıran en önemli faktörlerden biridir. Bu sebeple detaylı bir muayene, idrar ve kan testleri sonrasında idrar kaçırmanın tipi belirlenerek hastalığa uygun tedavi yollarına başvurulabilir” dedi.