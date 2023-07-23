İşte yaz mevsiminde görülen depresyonun 10 belirtisi
Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Yalçın Kahya, yaz mevsiminde görülen depresyonla başa çıkmak için önerilerde bulundu.
Yaz aylarında çıkan şarkılar, filmler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar yaz mevsiminin çok güzel geçeceğine dair içerikler sunuyor. Ancak yaz mevsimi herkes için keyifli olmayabiliyor. Genellikle depresyon kış mevsimi ile ilişkilendirilse de, yaz döneminde de depresyon sıklıkla görülüyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Yalçın Kahya, yaz mevsiminde görülen depresyonla başa çıkmak için önerilerde bulundu.
Biyolojik değişiklikler etkileyebiliyor
Özellikle mevsim geçişlerinde sirkadiyen ritimdeki değişiklikler yaz depresyonu açısından risk oluşturabilir. Biyolojik değişikliklerin yanında yaz mevsimi insanlara çoğu zaman ‘tatil’ çağrıştırır. Yaz mevsimi boyunca tatil ve eğlence beklentisi bazen sosyal nedenler, bazen ekonomik nedenler bazen de sağlık sorunları sebebiyle yerine getirilemeyebilir. Bu da kişilerde boşluk hissi oluşturabilir. Ayrıca yaz mevsimi insanlar için daha hareketli bir mevsimdir. Bu hareketlilik dışarıda gerçekleşen sosyal aktivitelerden, giyilen rengarenk kıyafetlere kadar kendini gösterir. Yaz mevsiminin hareketliliği bazen kişilerde bir yük oluşturabilir. Hareketli ortama uyum sağlamak için kişilerin kendilerini zorlaması bazen başarıyla sonuçlanmayabilir.
Sosyal medyanın etkisi büyük!
Yaz aylarında kişilerde depresyon görülme sürecinde sosyal medyanın etkisi önemlidir. Sosyal medyada yapılan tatil paylaşımları kişinin kendi hayatı dışında, başkalarının harika bir hayatı olduğuna dair gerçekçi olmayan bir algıya neden olabilir. Sosyal medyanın diğer bir etkisi de beden imajı üzerinedir. Yaza girerken yapılan diyetler ve spora yönelmek medyanın dayattığı ideal vücuda sahip olmak için yeterli olmayabilir. Bu da beden algısını kötü yöne çekebilir.
Yaz mevsiminde depresyon şu belirtilerle kendini gösteriyor
1. Günün büyük bir bölümünde depresif duygu durumu
2. İsteksizlik
3. Düşük enerji
4. Konsantre olma güçlüğü
5. Umutsuzluk, değersizlik düşünceleri
6. Sinirlilik
7. Huzursuzluk, kaygı
8. İştahta değişiklikler
9. Uyku düzensizliği
10. Tekrarlayan ölüm, intihar düşünceleri