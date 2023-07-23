İşte yaz mevsiminde görülen depresyonun 10 belirtisi

Sosyal medyanın etkisi büyük!



Yaz aylarında kişilerde depresyon görülme sürecinde sosyal medyanın etkisi önemlidir. Sosyal medyada yapılan tatil paylaşımları kişinin kendi hayatı dışında, başkalarının harika bir hayatı olduğuna dair gerçekçi olmayan bir algıya neden olabilir. Sosyal medyanın diğer bir etkisi de beden imajı üzerinedir. Yaza girerken yapılan diyetler ve spora yönelmek medyanın dayattığı ideal vücuda sahip olmak için yeterli olmayabilir. Bu da beden algısını kötü yöne çekebilir.