İlişki travmalarında beyin nasıl tepki veriyor? Ayrılık acısı ile baş etmenin yolları
İlişkilerde ayrılıklar sonrası ilk saniyelerde yaşananlara anlam verememe ve yaşananları inkar ile karşılaşılırken ayrılık durumunda beynin verdiği tepkiler dikkat çekiyor. Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, ayrılık acısında travmalarla baş edebilmenin yöntemlerini anlattı.
Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, ilişkilerdeki ayrılıkların bireylerin beyinlerindeki kimyasallarda ve davranışlarda neden olduğu etkilere değinerek önemli tavsiyelerde bulundu.
AYRILIK SONRASI İLK TEPKİ İNKAR
Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, ilişkideki kayıp karşısında ilk saniyelerde yaşanılana anlam verememe ve inkâr etme yoluna gidilebildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Planlanmamış bir ayrılık sürecinde bu çok daha fazla görülür. İlişkinin bittiği kabullenilemez. Bu aşamada partneri arama isteği, kızgınlık, öfke, yeniden bir araya gelmeye dair beklenti ya da bir daha böyle bir ilişki kuramayacağım korkusu başlayabilir. Ayrılığın kabullenme aşamasında ise kişinin kendini ya da partneri suçlaması, üzüntü ve günlük işlevsellikte düşüş gibi tablolar karşımıza çıkabilir. Zorlayıcı duygular sebebiyle “zaman durdu sanki” denilen bir döneme girilebilir. Yaşanılan yoğun duygular sebebiyle beynimiz daha fazla ayrıntı hatırlar ve olayın uzun sürdüğü, içinde bulunduğumuz zamanın geçmediği algısına kapılabiliriz. Bu aşamada unutmamamız gereken en önemli nokta zamanın durmadığı ve bu sürecin geçeceğidir. Yeniden hayata dönme evresinde ise ilişkinin kaybına yönelik zorlayıcı duygular azalır, normal yaşantıya geri dönüş başlar.”
OKSİTOSİN AYRILIK SONRASI SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR
Romantik ilişki sırasında beyinde oksitosin olarak adlandırılan bağlanma hormonunun salgılandığını belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, “Özellikle uzun süreli bir ilişkiden çıkıldıysa oksitosin süreci biraz daha zor hale getirir. Bireyin ayrıldığı kişiye olan bağlılığı, oksitosinin bir süre daha varlığını sürdürmesi nedeniyle hemen ortadan kalkmaz. Bu sebeple ayrılık yaşanan kişi ile aynı ortamda bulunmak bu süreci uzatacağı için yapılmaması gerekenler listesine eklenebilir” dedi.