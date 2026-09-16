İlaç Değil Kitap! Bilim İnsanları Açıkladı: Her Gün Kitap Okumak Beyni Yeniliyor, Demansı Önlüyor

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Tıp ve nöroloji dünyasında geniş yankı uyandıran uluslararası bir araştırma, kütüphanelerin sadece bilgi deposu değil, aynı zamanda sinsi beyin hastalıklarına karşı birer şifa merkezi olduğunu gösterdi. Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demans ile Alzheimer riskini yaklaşık üçte bir oranında azalttığını ortaya koyuldu.

Çalışmada, çocukluktan ileri yaşlara kadar on binlerce kişinin bilişsel ve nörolojik verileri incelendi. Analizlerde, erken yaşta kitap okuma alışkanlığı edinen çocukların dikkat, hafıza ve akademik başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu, ekran başında daha az zaman geçirerek uyku kalitelerini artırdıkları belirlendi.

ALZHEIMER VE DEMANSA KARŞI GÜÇLÜ KALKAN

Araştırma sonucunda okumanın yaşlılık döneminde bilişsel gerilemeye karşı güçlü bir kalkan oluşturduğu kaydedildi. 55 yaş ve üzerindeki yaklaşık 6 bin kişinin beş yıl boyunca takip edildiği verilerde, düzenli kitap, gazete ve dergi okuyan bireylerde zihinsel zayıflama ihtimalinin belirgin şekilde düştüğü, Alzheimer riskinin ise yüzde 33 azaldığı tespit edildi.

SADECE 5 DAKİKADA STRESE DARBE

Beyin görüntüleme taramalarında, kitap okuma eyleminin beynin hafıza, öğrenme ve duygu kontrolünü yöneten kortikal bölgelerindeki sinirsel bağlantıları güçlendirdiği saptandı.

Araştırmacılar ayrıca kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece 5 dakikanın bile stres seviyesini yüzde 20'ye kadar düşürebildiğine dikkat çekerek; kitap kulüpleri veya aile içi ortak okuma etkinliklerinin bilişsel faydaları daha da artırdığını bildirdi.

Kaynak: DHA