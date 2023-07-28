İbrahim Saraçoğlu: Yanıma tek bir besin alma şansım olsa, onu alırdım
Sağlıklı beslenmek hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için önem taşıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamalarla sık sık faydalı besinler hakkında bilgi veriyor. Saraçoğlu, eğer yanına tek bir besin alma şansı olsa, hangi besini alacağını açıkladı.
Şifa kaynağı olan ısırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek antioksidan içeren ısırgan birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında ısırgan ile ilgili açıklama yapan İbrahim Saraçoğlu "Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan" dedi.
"YANIMA ALACAĞIM BİR NUMARALI BESİN"
İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada "Isırgan layık olduğu yere getirilemedi. Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan." dedi.
Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"İşin aslını bilmeyen insanlar karaciğeri yorar diyorlar. Külliyen yanlış, yalan. Portakalın c vitamini var, ısırganda portakaldan 7 kat fazla c vitamini var. Soya fasulyesi protein bombası derler ısırgan daha üstün. Taze ısırganda yüzde 9 civarında protein bulunurken kurutulmuşunda yüzde 40 protein var."
"Isırganın böreği, çorbası yapılıyor. Bugün Fransa'da ısırgan yemekleri yapan özel restoranlar var."