Hormonal değişim altta yatan sorunu alevlendirebilir: İşte hamilelikte diş bakımı için ipuçları

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, hamilelikte ortaya çıkabilecek diş eti problemlerine dikkat çekti.

HAMİLELİK DÖNEMİ AĞIZDA HİJYEN EKSİKLİĞİNİ ARTRABİLİR

Hamile kadınlarda hormonel dengelerin bozulması nedeniyle diş etlerinde şişme veya kızarıklık görülebileceğini kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Bu şişmeler genel bir diş eti şişmesi veya lokal denilen bir dişi ya da bir kısım diş etini kapsayabilir. Diş eti şişmesinin sebebi direkt hamilelik değildir. Eğer altta yatan bir sebep olarak dişlerimize iyi bakmıyorsak, hamilelik döneminden önce de oral hijyen iyi yapılmamışsa, hamilelik dönemi bu oral hijyenin eksikliğini daha çok arttırabilir. Sonuç olarak daha şiddetli bir tablo ortaya çıkabilir” diyerek ağız ve diş sağlığının önemini vurguladı.