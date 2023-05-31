Hormonal değişim altta yatan sorunu alevlendirebilir: İşte hamilelikte diş bakımı için ipuçları
Hormonel dengesizlik nedeniyle diş etlerinde sorunlar görülebileceği belirten uzmanlar, hamileliğin doğrudan diş ve diş etlerinde rahatsızlığa sebep olmayacağını belirtiyor. Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, hamilelikte ortaya çıkabilecek diş eti problemleri hakkında bilgi veriyor.
Hamilelik döneminde hormonel dengesizlik nedeniyle diş etlerinde sorunlar görülebileceğine dikkat çeken uzmanlar, hamileliğin doğrudan diş ve diş etlerinde bir rahatsızlığa sebep olmayacağını belirtiyor.
Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “İkinci 3 aylık dönemde cerrahisiz periodontal tedaviler güvenlidir. Ancak bu tedavilerin yapılabilmesi için kadın doğum doktoruna danışılması önemlidir” uyarısında bulunuyor.
Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, hamilelikte ortaya çıkabilecek diş eti problemlerine dikkat çekti.
HAMİLELİK DÖNEMİ AĞIZDA HİJYEN EKSİKLİĞİNİ ARTRABİLİR
Hamile kadınlarda hormonel dengelerin bozulması nedeniyle diş etlerinde şişme veya kızarıklık görülebileceğini kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Bu şişmeler genel bir diş eti şişmesi veya lokal denilen bir dişi ya da bir kısım diş etini kapsayabilir. Diş eti şişmesinin sebebi direkt hamilelik değildir. Eğer altta yatan bir sebep olarak dişlerimize iyi bakmıyorsak, hamilelik döneminden önce de oral hijyen iyi yapılmamışsa, hamilelik dönemi bu oral hijyenin eksikliğini daha çok arttırabilir. Sonuç olarak daha şiddetli bir tablo ortaya çıkabilir” diyerek ağız ve diş sağlığının önemini vurguladı.
DİŞ ETİ İLTİHANI HAMİLELER ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERE SAHİP
Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Bahar, “Diş eti iltihabının hamileler üzerinde erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, düşük, preeklampsi ve alt genital bölge enfeksiyonu gibi çeşitli olumsuz etkilere sahip olduğu farklı çalışmalarla ortaya konmuştur” uyarısında bulundu.
İKİNCİ 3 AYLIK DÖNEMDE CERRAHİSİZ TEDAVİLER GÜVENLİ
Çalışmaların, hamileliğin ikinci 3 aylık döneminde yapılan cerrahisiz periodontal tedavinin güvenli olduğunu ve istenmeyen hamilelik problemlerinde bir artışa neden olmadığını açıkça gösterdiğini dile getiren Bahar, “Periodontal tedavinin diğer tedavi yöntemlerine göre olumsuz hamilelik sonuçlarında önemli bir azalma sağladığı, yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir” diye konuştu.