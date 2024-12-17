Her 8 Kadından 1’inde Görülme Riski Var, Uzmanı Uyardı! 'Her Hastaya Akıllı İlaç Uygulanmaz'

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sevim Kuşlu Çiçek, meme kanserine ilişkin tedavi yöntemlerine ilişkin önemli uyarılar sıraladı. Tedavilerin meme kanserinde rastlanan gen mutasyonlarına göre şekillendiğini belirten Çiçek “Merak edilen akıllı ilaç tedavileri ise her hastada uygulanmamaktadır” dedi.

“MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİLER UYGULANMAYA BAŞLADI”

Meme kanserinin tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Çiçek, “Meme kanseri tedavisinde gelişen sistemik tedavi yöntemleri, hedefe yönelik ilaç tedavileri ve erken tanının artması sonucu zaman içinde cerrahi tedavide de büyük değişimler olmuştur. Meme kanserinin cerrahi tedavisinde radikal mastektomi ameliyatı gibi göğüs duvarında deformite oluşturan organ kaybı ameliyatlarının yerine vücut organ bütünlüğünün korunduğu minimal invaziv cerrahiler uygulanmaya başlamıştır” dedi.

“EN ÖNEMLİ GELİŞME KOLTUK ALTINA YAPILAN GİRİŞİMLER”

Meme kanserinde erken tanı konulduğunda meme ve deri koruyucu yöntemler uygulanabildiğini belirten Dr. Çiçek, şunları söyledi: Meme koruyucu cerrahi, memeden kanser kitlesinin bir miktar sağlam meme dokusu ile birlikte çıkartılması yöntemidir. Meme koruyucu cerrahi girişimlerde, meme dokusunun korunmasından sonraki en önemli gelişme bölgesel lenf nodlarına yani koltuk altına yapılan girişimlerdeki gelişmedir. Koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi yerine sentinel lenf nodu biyopsisi kullanılmaya başlanmıştır.

“BÖLGEYE PROTEZ YERLEŞTİRİLMEKTE”

Son 20 yılda neo-adjuvan sistemik tedavilerin daha da yaygınlaştığını ifade eden Çiçek şöyle devam etti: Onkoplastik meme cerrahisinde eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu olarak adlandırılan meme dokusu alınırken onun yerine meme dokusu oluşturulması yöntemi de son yıllardaki en büyük gelişmelerden bir tanesidir. Deri koruyucu mastektomi ameliyatında plastik cerrahi ile birlikte memenin derisini ve meme başını koruyup memenin içini boşalttıktan sonra bölgeye protez yerleştirilmektedir. Meme kanseri cerrahisi, ilerleyen zamanla birlikte tedaviye ortak olan disiplinlerle birlikte evrimine devam etmektedir.

Kaynak: İHA