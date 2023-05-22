Her 10 kadından 8'inde görülüyor: İşte miyomlar hakkında dikkat edilmesi gerekenler

BAZI MİYONLAR CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Miyomların boyutları farklı olabilmektedir. Bazı miyomlar portakal- greyfurt boyutunda hatta daha büyük olurken, bazıları da milimetrik boyutlarda ortaya çıkabilmektedir. Çoğunlukla küçük olan miyomlar genellikle ciddi sıkıntılara sebep olmamaktadır. Ancak sayı, boyut ve yerleşim yerine göre miyomlar, bir takım sorunlara da yol açabilmektedir. Bu problemler arasında adet kanamasında artış, pelvik ağrı ve baskı hissi ile doğurganlık ve gebelikle ilgili sorunlar yer almaktadır.

Muayene, ultrason ve gerektiğinde MR ile bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından tanısı rahatlıklar konulabilen miyomlar, eğer hastada bir rahatsızlığa neden olmuyorsa tedavisiz izlenebilir. Şikayetlerin belirginleşmesi durumunda ise ilaç tedavisi ya da cerrahi seçenekleri değerlendirilir. Tedavinin belirlenmesinde hastanın çocuk doğurma isteğinin olup olmadığı, miyomların sayısı, boyutu ve yerleşimi gibi faktörler rol oynar.