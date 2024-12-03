Hastanelerde Yeni Dönem! En Az 3, En Fazla 7 Kişi Olacak

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği’nin detayları belli oldu. Kurul kaç kişiden oluşacak? Hangi yetkilere sahip olacaklar? İşte detaylar…

Hastanelerde Yeni Dönem! En Az 3, En Fazla 7 Kişi Olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre Bakanlığa bağlı ilçe hastanelerini içine alan ikinci ve şehir hastanelerini de kapsayan üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla farklı unvan ve branş personelinin yer aldığı Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak. Kurul en az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak.

İCRAİ KARARLAR ALABİLECEK

Üye çoğunluk sayısı ile her ayın ilk haftası toplanarak hizmet sunumunun her alanında istişarede bulunacak olan kurul, icrai kararlar alabilecek.

Hastanelerde Yeni Dönem! En Az 3, En Fazla 7 Kişi Olacak - Resim : 1

ÜYE ÇOĞUNLUĞUYLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Kurul, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ile sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi ve sözleşme yükümlülükleri kapsamındaki ikaz işlemlerinde, üye çoğunluğuyla işlem gerçekleştirebilecek.

Hastanelerde Yeni Dönem! En Az 3, En Fazla 7 Kişi Olacak - Resim : 2

SAĞLIK HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEKLER

Hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesi, gerekli işlemler ile düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak kurul, Bakanlığın politika ve hedeflerine uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü, büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili olacak.

Hastane Koordinasyon Kurullarınca yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesi "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" isimli bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. ​​​​​​​

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Kaynak: AA

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