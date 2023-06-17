Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin

Harvardlı beslenme uzmanı Amy Shah, yedikçe daha çok acıktıran besinleri açıkladı.

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Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin - Resim: 1

Harvardlı beslenme uzmanı Amy Shah, "beyni ele geçirip insanları aslında daha çok acıktıran" ürünleri anlattı.

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Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin - Resim: 2

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Shah, CNBC'de yayımlanan yazısında satın alınan yiyeceklerin içinde gizlenen çok sayıda toksik katkı maddesi olduğunu vurguladı: "Bu, yemeklerin aslında sizi daha da acıktırmak ve duygusal yeme alışkanlıklarınızı kötüleştirmek için beyninizi ele geçirecek şekilde değiştirildiği anlamına geliyor."

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Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin - Resim: 3

İnsanlara paketlerin üzerindeki bilgileri okumaları gerektiğini her zaman hatırlattığını söyleyen beslenme uzmanı, şunlara dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı:

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Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin - Resim: 4

Monosodyum glutamat (MSG)

Shah, MSG'nin aromalı pek çok gıdaya eklendiğini ifade etti. MSG, pankreasın daha fazla insülin salgılamasına yol açıyor. Bu durum, insanların daha aç hissetmesine sebebiyet veriyor.

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